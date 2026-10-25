"مزن Hub71" يدعم 17 مؤسساً إماراتياً في تطوير مشاريع مبتكرة

العين في 25 أكتوبر/ وام / يجسد برنامج "مزن Hub71"، الذي يُقدَّم بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع عبر مركز «مزن» في العين، نموذجاً لدعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو، من خلال توفير الإرشاد المتخصص وربطهم بالمستثمرين والشركاء، بما يعزز الابتكار ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وضمت الدفعة الأولى من البرنامج 17 مؤسساً إماراتيا، اختيروا من بين أكثر من 370 طلباً، وخاضوا على مدى ثلاثة أشهر رحلة شملت تطوير المنتجات الأولية، والتحقق من جدوى المشاريع، وبناء نماذج الأعمال والاستعداد لدخول الأسواق.

ويأتي البرنامج انسجاما مع جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع في توسيع مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وربط المؤسسين في العين بمنظومة "Hub71" العالمية، بما توفره من شبكة للمستثمرين والمرشدين والشركاء وفرص لتطوير الأعمال والتوسع.

وشهد ختام البرنامج تقديم المشاركين مشاريعهم أمام مستثمرين وممثلين عن جهات حكومية وشركاء، فيما حصدت ثلاثة مشاريع المراكز الأولى.

وفاز مشروع "Limb"، الذي أسسته شمّا السويدي، بالمركز الأول، وحصل على دعم عيني بقيمة 100 ألف درهم، عن منصته للعلاج الطبيعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي توفر برامج إعادة تأهيل مخصصة وتتيح متابعة المرضى عن بُعد.

وجاء مشروع "ReachLLM"، الذي أسسته مريم العبار، في المركز الثاني، وحصل على دعم عيني بقيمة 60 ألف درهم، عن منصته التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على تعزيز ظهورها وتحسين أدائها عبر النماذج اللغوية الكبيرة.

وحل مشروع "Hign Al Khaleej"، الذي أسسه جابر الأحبابي، ثالثاً، وحصل على دعم عيني بقيمة 40 ألف درهم، عن سوقه الرقمية المتخصصة في شراء الإبل وبيعها والمزايدة عليها في دول الخليج.

وتشير بيانات الدفعة الأولى إلى أن نحو 90% من المؤسسين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، فيما يطلق أكثر من 75% منهم مشاريعهم للمرة الأولى، وتشكل النساء 35% من المشاركين. كما حصلت 10 شركات ناشئة من أصل 17 على تراخيصها، بما يتيح لها مواصلة تطوير أعمالها انطلاقاً من أبوظبي.

وتتنوع مشاريع المشاركين بين قطاعات التكنولوجيا الصحية والمناخية والمالية والزراعية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة ومعالجة تحديات في قطاعات مختلفة.

وفي سياق دعم الابتكار الوطني، حظيت أربع شركات ناشئة من الدفعة الأولى بالتقدير، ضمن مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال.

وحصلت منصة "TAIA"، التي أسستها هند الجنيبي، على جائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي عن حلولها لأتمتة التصحيح وإعداد خطط الدروس ومتابعة أداء الطلبة. كما حصدت منصة "Nabdh"، التي أسستها عفراء الأحبابي، جائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي عن مساعدها السريري باللغة العربية، الذي يؤتمت التوثيق الطبي والنسخ الآني والترجمة.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، فازت منصة "SouqView"، التي أسسها محمد الناصري، بجائزة القطاع عن منصتها للتثقيف الاستثماري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تبسط تحليل الأسهم وتساعد المستثمرين الجدد على فهم الأسواق المالية.

وحصل مشروع "AIN by TYAR"، الذي أسسه محمد المهرزي، على جائزة الابتكار في الاستدامة، عن تقنيته المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الري والمزارع، والتي يمكن أن تسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 20% و50%.

ويواصل المؤسسون بعد انتهاء البرنامج ارتباطهم بمنظومة "Hub71"، بما تتيحه من فرص للتواصل مع المستثمرين والشركاء واستكشاف فرص تجارية جديدة، الأمر الذي يعزز استمرارية الدعم خلال انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التطوير والنمو.

وتعكس مخرجات الدفعة الأولى أهمية توفير مسارات متكاملة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، تجمع بين تطوير الأفكار وبناء القدرات والوصول إلى منظومة الأعمال، بما يساعد على تأسيس شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والنمو، ويوسع مشاركة الشباب والنساء في مشهد الابتكار وريادة الأعمال، ويعزز فرص تحويل الحلول التقنية إلى مشاريع تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويؤكد البرنامج أهمية ربط المواهب الوطنية بمنظومات الابتكار والاستثمار، وتوفير بيئة تتيح للمؤسسين اختبار أفكارهم وتطوير منتجاتهم وبناء شراكات استراتيجية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار وريادة الأعمال.