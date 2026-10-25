ليفربول يهزم برايتون ويعزز موقعه في الدوري الإنجليزي

لندن في 25 أكتوبر/ وام/ واصل ليفربول نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه برايتون 2-0، اليوم، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع برايتون منافسه المباشر على المراكز المتقدمة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت الجولة أيضاً فوز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس 2-0، فيما حقق بورنموث أبرز نتائج اليوم بتغلبه على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب “أولد ترافورد”.

وفي مباراتين أخريين، تعادل سندرلاند مع ليدز يونايتد بدون أهداف، فيما تعادل هال سيتي مع برنتفورد 1-1.