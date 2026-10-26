"منتدى المعرفة" يبحث تعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي في دبي

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ استضاف "منتدى المعرفة"، الذي نظمته مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، نخبة من المسؤولين وقادة المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم العالي في الإمارة وتعزيز مكانتها وجهة عالمية للتميز الأكاديمي، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وشهد المنتدى، الذي أقيم في مجمع دبي للمعرفة بالتعاون مع مؤسسة "كواكواريلي سيموندز" (QS)، مناقشات تناولت مستقبل التعليم العالي ودوره في إعداد الكفاءات الوطنية والعالمية وتلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "دبي من وجهة تعليمية إلى وجهة للتميز الأكاديمي العالمي"، بمشاركة ممثلين عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وجامعة ولونغونغ في دبي ومؤسسة "QS"، ناقشت الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي وترسيخ حضورها على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أهمية قطاع التعليم العالي في تحقيق مستهدفات دبي التنموية، من خلال تنمية المواهب ودعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لضمان مواكبة البرامج التعليمية للاحتياجات المتغيرة للاقتصاد وأسواق العمل، مشيراً إلى دور المنتدى في بناء شراكات تسهم في إعداد الكفاءات للقطاعات المستقبلية.

من جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، إن المنتدى يمثل منصة إستراتيجية تجمع صناع القرار والمؤسسات التعليمية والشركات، لتبادل الرؤى وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم النمو المستدام لقطاع التعليم العالي، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم والتعلم المستمر.

وشهد المنتدى الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومنصة "Together We Empower" (+twe)، المتخصصة في الحلول التعليمية والمهنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من حاضنة الأعمال in5 مقراً لها.

وتهدف الشراكة إلى تمكين طلبة الجامعات ومؤسسات التدريب المهني من الوصول إلى فرص التدريب العملي والتوظيف، والاستفادة من أدوات المنصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

وجاء تنظيم المنتدى عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، التي أُطلقت خلال النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي، وتضم 13 قائداً يمثلون جهات حكومية وقطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطيران والتعليم العالي.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في مواءمة برامج تنمية المواهب مع متطلبات الوظائف المستقبلية.

وتعد مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة من مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، ويضمان مجموعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية، بما يدعم جهود دبي في استقطاب المواهب وتعزيز اقتصاد المعرفة.