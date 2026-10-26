انطلاق أولى محطات مهرجان الظفرة الـ 20 في مدينة سويحان غدا

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ تنطلق غدا "مزاينة سويحان"، أولى محطات الدورة الـ 20 من مهرجان الظفرة، وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل في مدينة سويحان بمنطقة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتشمل المحطة الأولى 82 شوطاً خُصصت لها 775 جائزة بقيمة تبلغ 9 ملايين و955 ألف درهم، وتتوزع على أربع فئات رئيسية هي: المحليات بواقع 38 شوطاً، والمجاهيم بـ 32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بـ 9 أشواط، والوضح بـ 3 أشواط.

وشهدت المزاينة هذه الدورة زيادة في عدد الأشواط، تمثلت في إضافة 3 أشواط جديدة لفئة المهجنات الأصايل (مفرودة، حقة، لقية)، واستحداث 3 أشواط لفئة الوضح "مفرودة، حقة، لقية".

ويصاحب مزاينة سويحان سوق شعبي، يضم عشرات المحال المتنوعة التي تقدم منتجات تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي وتروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث، وتعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب العديد من عربات الطعام المتنقلة والمشاريع الرائدة.

وتتواصل الفعاليات في المحطة الثانية "مزاينة رزين" خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026 وتشمل 82 شوطاً خُصصت لها جوائز بقيمة تبلغ 9 ملايين و955 ألف درهم، فيما تقام المحطة الثالثة في مدينة زايد في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر 2026 بـ 88 شوطاً وجوائز بقيمة تبلغ 10 ملايين و735 ألف درهم.

وتقام المحطة الرابعة (الأشواط النقدية) في مهرجان الظفرة الختامي في الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 وتضم 66 شوطاً وجوائز بقيمة 20 مليونا و560 ألف درهم، أما المحطة الخامسة والختامية (أشواط الرموز) تقام من 3 إلى 12 يناير 2027 وتشمل 65 شوطاً وجوائز تبلغ قيمتها 46 مليونا و772 ألف درهم، ليصل إجمالي أشواط الإبل في المهرجان إلى 383 شوطاً بقيمة تبلغ 97 مليونا و248 ألف درهم.

ويأتي مهرجان الظفرة، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، للحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وترسيخ الموروث الثقافي والشعبي، ودعم ملاك الإبل والمهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، بما يسهم في صون الهوية الوطنية وتعزيز التراث الإماراتي الأصيل.

ويتيح تطبيق "فالك الناموس" للمشاركين إمكانية التسجيل في الأشواط، إلى جانب الاطلاع على آخر الإعلانات والأخبار، وكتيب المهرجان المتضمن الشروط والتعليمات وقيمة الجوائز وجداول دخول الإبل، وتحديث البيانات، وغيرها من المعلومات والخدمات المتعلقة بالمزاينات والمسابقات الخاصة بالمهرجان.