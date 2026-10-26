"ألفا ظبي القابضة" تستثمر مليار دولار أمريكي في صندوق "ألفا ويف 3"

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز(سوق أبوظبي للأوراق المالية: AlphaDhabi)، اليوم، عن توقيع اتفاقية تلتزم بموجبها باستثمار مليار دولار أمريكي (نحو 3.67 مليار درهم) في صندوق "ألفا ويف 3"، وهو صندوق استثماري عالمي تديره "ألفا ويف جلوبال".

وتساهم هذه الخطوة في دعم استراتيجية "ألفا ظبي" من خلال تعزيز فرص الاستثمار ضمن مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي عبر الصندوق، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويأتي هذا الاستثمار استكمالاً لمشاركة "ألفا ظبي" السابقة في صندوق "ألفا ويف فينتشرز 2"، والتي أتاحت للمجموعة انكشافاً غير مباشر على عدد من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

ويساهم الحضور المتواصل للمجموعة ضمن القطاعات القائمة على الابتكار في دعم استراتيجيتها الطموحة لتنويع محفظتها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يركز صندوق "ألفا ويف 3" على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات العالمية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتعمل على تطوير تقنيات متقدمة قابلة للتطبيق العملي وقادرة على إحداث تحولات كبيرة في مختلف القطاعات.

ويتيح الصندوق للمجموعة الاستفادة من فرص النمو الناتجة عن التحولات الهيكلية طويلة الأمد، بالاستناد إلى خبراته الاستثمارية المتخصصة وتركيزه على تحقيق قيمة مستدامة.

كما تهدف المشاركة فيه إلى تعزيز تنوع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل، مع مراعاة مستويات المخاطر المرتبطة بها.

وستوظف "ألفا ويف" رأس المال المخصص للصندوق تدريجياً، بما يتسق مع برنامجه الاستثماري ومتطلبات رأس المال.

وستتحدد عوائد المجموعة بناءً على أداء الأصول التي يستثمر فيها الصندوق وقيمتها، على أن تتحقق العوائد من خلال التوزيعات وعمليات التخارج على امتداد فترة عمل الصندوق.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة"، بهذه المناسبة، إن التزام المجموعة باستثمار مليار دولار أمريكي في صندوق "ألفا ويف 3" يمثل امتداداً للمشاركة الناجحة في صندوق "ألفا ويف فينتشرز 2"، وخطوة جديدة نحو توسيع الفرص الاستثمارية للمجموعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية المجموعة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأمد، كما تؤكد الحرص على توظيف رأس المال وفق نهج مدروس ومنضبط، وتوجيهه نحو الفرص الواعدة التي تتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمي المجموعة.

وتعتزم "ألفا ظبي" تمويل هذا الاستثمار من خلال إعادة توظيف التوزيعات النقدية التي تحصل عليها من صندوق "ألفا ويف فينتشرز 2"، إلى جانب مواردها المالية الحالية. وسيظهر الأثر المالي للاستثمار تدريجياً، وفقاً لتوقيت ضخ رأس المال وأداء الاستثمارات التي ينفذها الصندوق.

وستلتزم "ألفا ظبي" بالإفصاح عن أي مستجدات أخرى وفقاً للقوانين السارية ومتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية.