مدير عام "التنمية الأسرية": رسائل "أم الإمارات" ترسم ملامح رؤية إنسانية متجددة لجودة حياة كبار المواطنين

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن جودة حياة كبار المواطنين مسؤولية مجتمعية أصيلة، تتطلب فهماً عميقاً للتحولات التي ترافق التقدّم في العمر، واستجابةً واعيةً تحفظ استقلاليتهم، وتحترم خياراتهم، وتواكب تطلعاتهم.

وأوضحت أن الأسرة تمثّل الركيزة الأولى في بناء هذه المنظومة، بما تمنحه من محبة وتواصل واحتواء، وما ترسّخه من تقديرٍ لخبراتهم وإشراكٍ لهم في القرارات التي تمسّ حياتهم، مشدّدةً على أهمية توفير فرصٍ متجددة للتعلّم والتفاعل والعطاء، ليظل كبار المواطنين شركاء فاعلين في الحياة، وأصحاب حضورٍ مؤثر تستمد منه الأسرة تماسكها، والمجتمع أصالته، والأجيال وعيها وخبرتها.

وأعربت سعادتها عن بالغ اعتزازها بالرسائل التي وجّهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفاءً بكبار المواطنين وتقديراً لعطائهم، مؤكدةً أن كلمات سموها تجسّد عمق المحبة والوفاء لجيلٍ أسهم في بناء الوطن، وتحمل رؤية إنسانية تجعل من تقدير كبار المواطنين نهجاً يتجدد أثره في تفاصيل حياتهم.

وأوضحت أن مضامين هذه الرسائل تشكّل مرجعاً للارتقاء بالخدمات والمبادرات الموجّهة إليهم، بما يستجيب لتطلعاتهم، ويعزّز حضورهم ومشاركتهم، ويمنحهم مزيداً من الرضا والطمأنينة، مشيرةً إلى أن سموها ترسّخ بكلماتها مسؤوليةً مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات والمجتمع، ليبقى كبار المواطنين في صميم الحياة الأسرية والمجتمعية، وتظل خبراتهم وعطاؤهم مصدر إلهام للأجيال.

وأضافت الرميثي أن الرسائل التي وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لكبار المواطنين تنبع من مسيرة حافلة بالعطاء، ونهج وطني راسخ جعل الأسرة محوراً للتنمية الاجتماعية، ورسّخ مفهوماً للرعاية يقوم على فهم احتياجات الإنسان والاقتراب من تفاصيل حياته اليومية، مبينة أن اهتمام سموها المتواصل بكبار المواطنين يشكل دافعاً لمؤسسة التنمية الأسرية لتطوير مبادراتها وتوسيع أثر برامجها، بهدف تقديم خدمات أكثر ارتباطاً باحتياجات كبار المواطنين وأسرهم، وبما يجسد رؤية سموها في تعزيز استقرارهم ورفاههم.

وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل، بتوجيهات "أم الإمارات"، تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزّز جودة حياة كبار المواطنين، وتدعم أسرهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والعطاء، مع تهيئة مقومات العيش باستقلالية وأمان وطمأنينة في منازلهم وبين أسرهم.

وشدّدت على أن نهج سموها يمثّل مرجعاً راسخاً لعمل المؤسسة، ومسؤوليةً تتجسّد في تحويل مضامين رسائلها إلى أثرٍ ملموس يلامس حياة كبارنا، ويصون مكانتهم، ويجعل الوفاء لهم عملاً مستداماً تتوارثه الأجيال.