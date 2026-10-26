تعيين باحثة من جامعة خليفة عضوا في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تعيين الدكتورة إلينا فانتينو الأستاذة المشاركة في هندسة الطيران والفضاء، عضواً في القسم الثاني "العلوم الهندسية" في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، ومنحها لقب "أكاديمية" مدى الحياة.

ويعكس هذا التكريم مكانة جامعة خليفة الدولية في مجال الخبرات البحثية المتخصصة بالفضاء، كما يؤكد إسهام الجامعة في دعم طموحات دولة الإمارات في علوم الفضاء واستكشافه.

ويأتي هذا التكريم امتداداً لنشاط جامعة خليفة البحثي في مجالي الفضاء والطيران، بما يشمل الديناميكا الفلكية، وتصميم مسارات المركبات الفضائية، وتطوير مفاهيم المهمات الفضائية.

وتواصل الجامعة، من خلال مجموعات بحثية متخصصة وشراكات دولية، تطوير المعارف في مجالات تدعم مستقبل استكشاف الفضاء، وتنمية الخبرات التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال بحوث الفضاء.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن تعيين الدكتورة إلينا فانتينو عضواً أكاديمياً في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، يمثل تقديراً مهماً لإسهاماتها في بحوث الطيران والفضاء وللمستوى المتميز من الخبرات البحثية في مجال الفضاء التي تتمتع بها جامعة خليفة، وتسهم بحوث الدكتورة إلينا، في الديناميكا الفلكية وتصميم مسارات المركبات الفضائية، في معالجة تحديات معقدة في مجال استكشاف الفضاء، فيما تعزز مشاركتها العلمية على المستوى الدولي انتشار البحوث التي تطورها جامعة خليفة، ويعكس هذا التكريم أيضاً التزام الجامعة بتطوير المعارف والخبرات ذات الصلة بطموحات دولة الإمارات في علوم الفضاء واستكشافه.

ويعتبر تعيين الدكتورة إلينا، كعضو أكاديمي في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، امتداداً لتعيينها عضواً مراسلاً في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية عام 2024، والذي شكّل أول تمثيل لدولة الإمارات في هذه المنظمة الدولية، وتتيح لها عضوية الأكاديمية أيضًا فرصاً إضافية لربط البحوث التي تُجرى في جامعة خليفة ودولة الإمارات بالأنشطة العلمية الدولية للأكاديمية.

وفي جامعة خليفة، أسست الدكتورة إلينا فانتينو مجموعة بحوث تركز على الديناميكا الفلكية وتصميم مسارات المركبات الفضائية.

وشملت أبرز بحوثها السابقة تعاونات مع مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة وإسبانيا لدراسة مسارات منخفضة الطاقة للوصول بكفاءة إلى الأجرام القريبة من الأرض، إلى جانب تطوير منهجيات ذات صلة بالأشرعة الشمسية، وتصميم الأقمار الصناعية وتحليلها، وتوظيف ديناميكيات الأجسام الثلاثة المقيدة لاستكشاف أقمار الكواكب.

وعبرت الدكتورة إلينا فانتينو، عن الفخر بتعيينها كعضو أكاديمي في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، معربة عن تطلعها إلى الإسهام بفاعلية في البرامج العلمية للأكاديمية ومجتمعها الدولي، وتعزيز الروابط بين البحوث التي تُجرى في جامعة خليفة ودولة الإمارات والأوساط البحثية الدولية، وإلى إيجاد المزيد من الفرص للتبادل والتعاون العلمي في مجالي علوم الفضاء واستكشافه.

ويكرّم تعيين الدكتورة إلينا إنجازاتها في علوم الفضاء والديناميكا الفلكية وتصميم المهمات، بما في ذلك بحوثها حول مسارات الانتقال منخفضة الطاقة بين الأرض والقمر، وديناميكيات الأجسام المتعددة لاستكشاف القمر، ومفاهيم المهمات الخاصة باستكشاف الكواكب.

وستتاح للدكتورة إلينا، كعضو أكاديمي في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، فرص للإسهام في برامج الأكاديمية العلمية ومؤتمراتها ودراساتها ومنشوراتها، بما في ذلك المجلة الدولية المرموقة "آكتا آسترونوتيكا" والمشاركة في جهود التعاون الدولي في مجالي الملاحة الفضائية وبحوث الفضاء.