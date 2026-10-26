"اكتفاء" و"إفكو" توقعان مذكرة تفاهم في بحث وتطوير المنتجات الغذائية

الشارقة في 26 أكتوبر/ وام/ وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" ومجموعة "إفكو"، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الغذائي المستدام، وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أولويات إمارة الشارقة والدولة في مجال الأمن الغذائي، وينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو بناء منظومة غذائية مستدامة، وتعزيز إنتاج الأغذية الصحية والآمنة، وترسيخ مقومات استدامة الإنتاج المحلي.

وقع المذكرة، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، ومحمد آزاد خان، المدير التنفيذي لمجموعة "إفكو"، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتُعزّز هذه الشراكة الاستراتيجية التكامل بين قدرات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، والخبرات المتخصصة لمجموعة "إفكو" في التصنيع وتطوير المنتجات وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج متكاملة، تدعم الابتكار في الصناعات الغذائية، من خلال تطوير المنتجات، والبحث وإجراء الاختبارات الفنية، وتقديم الدعم في مجالَي التصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إن هذه الشراكة تُجسّد تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، مشيراً إلى أن مجموعة "إفكو" لها خبرة طويلة في مجال التصنيع، وسلاسل الإمداد.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع "إفكو" تعمل "اكتفاء" على الاستفادة من هذه الخبرات، وتدريب كوادرها الوطنية في مختبرات "إفكو" المتطورة في مجال البحث والتصنيع الغذائي، والانطلاق إلى أسواق جديدة، كما تُمثّل هذه الشراكة قصة نجاح لإمارة الشارقة.

وأضاف سعادته أن هذا التعاون يُجسّد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية، وتحفيز الابتكار في الصناعات الغذائية، بما يدعم استدامة قطاع الأغذية، ويُعزّز قدرته على مواكبة المتغيّرات، وتلبية احتياجات السوق بكفاءة واستدامة.

من جانبه، قال محمد آزاد خان، إن هذا التعاون يتيح لـ"إفكو" فرصة لتبادل الخبرات الصناعية والقدرات التقنية، والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها "اكتفاء" في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأعرب عن التطلع إلى البحث والتطوير في مجالات التصنيع، والتعبئة والتغليف، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة "اكتفاء"، ويسهم في تعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي، ويدعم التنمية المستدامة لقطاع الأغذية.

وأشار إلى أن الشارقة تحظى بمكانة خاصة في تاريخ مجموعة "إفكو"، فهي الإمارة التي انطلقت منها أعمالها في قطاع الأغذية، وإسهاماتها في تطوير قطاع التصنيع الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، أكد عبدالغني عبدالله، المدير العام لمجموعة "إفكو"، أن الأمن الغذائي أصبح أولوية استراتيجية للحكومات في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في ظل ارتفاع كُلفة الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي والوقود والخدمات اللوجستية، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد الغذائي، ويُعدّ التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لبناء منظومات غذائية تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك باستكشاف حلول عملية تربط الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي بالتصنيع الغذائي والابتكار، بما يدعم رؤية الشارقة لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة.