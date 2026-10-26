سلطان القاسمي يلتقي أعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

الشارقة في 26 أكتوبر/ وام/ التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، صباح اليوم "الاثنين"، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور من أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية، مثمناً سموه جهود الهيئة في الارتقاء بالمسرح العربي والاهتمام به وبتاريخه العريق والإسهام في توعية الجمهور والمجتمعات العربية بأهميته، والعمل على تطوير رسالته بمزيد من الأعمال المتميزة.

وأعلن سموه تجديد الثقة في مجلس أمناء الهيئة لدورة جديدة مقبلة، لافتاً سموه إلى جهود المجلس خلال الدورة الماضية، وما تم انجازه من مشروعات طموحة شملت العديد من البلدان العربية، واستمرار جهود دعم المسرح في البلدان الإفريقية، من خلال المهرجانات المسرحية وزيادة حضور الشباب وتدريب المعلمين والطلاب في المسرح المدرسي، الذي يشكّل ركناً أساسياً لاستكشاف المواهب وصقلها.

ووجّه صاحب السمو الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح بمضاعفة جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي في مهرجان المسرح العربي، لتصبح قيمتها 200 ألف درهم، مما يسهم في تشجيع المسرحيين على المشاركة والإبداع والتنافس الشريف لرفع مستوى العروض المقدمة.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات والخطط التي تسهم في تقديم أعلى مستوى من الدعم للمسرح العربي وأهله، عبر التوسع في إقامة المعاهد المسرحية المتخصصة، والتأكيد على أهمية المهرجانات المسرحية التي تعد جزءاً رئيساً في حركة الثقافة والفنون في المجتمع، وتوفر فرصاً كبيرة لزيادة التواصل بين المسرحيين داخل الوطن العربي ومع العالم الخارجي، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وناقش اللقاء تقارير أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية التي تضمنت ما تم إنجازه على مستوى المسرح المدرسي في مختلف البلدان العربية، ومسرح الهواة الذي يستقطب جمهوراً جديداً في القرى البعيدة عن المدن، وتحفيز الشباب من المسرحيين للمشاركة في العروض المسرحية، إلى جانب أهمية مضاعفة الجهود من المسرحيين في مختلف تخصصاتهم للارتقاء بالمسرح، وتقديم أفضل الأعمال للجمهور الذي يعتبر السند الحقيقي للمسرح من خلال حضوره وقربه من الممثلين واحتفاءه بالمسرحيات.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء بتسلم "جائزة الإنجاز مدى الحياة" من مهرجان لبنان المسرحي الدولي، وذلك تقديراً لمسيرة سموه الثقافية الرائدة وعطائه الكبير في دعم المسرح العربي.

من جانبهم قدم أعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لتجديد الثقة بهم لدورة جديدة، معاهدين سموه على مزيد من البذل والعطاء للمسرح العربي والعاملين فيه وجمهوره. كما ثمنّوا دعم واهتمام سموه المتواصل لكافة الفنون والآداب، وكافة مبادرات وأنشطة ومهرجانات المسرح، مما يسهم في تحقيق رسالته وتطويره في كافة البلدان العربية.