"شخبوط الطبية" الثانية محلياً في تصنيف "نيوزويك" لطب الأورام

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ حلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى منشآت مجموعة "بيورهيلث"، في المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات والـ 219 عالمياً ضمن تصنيف "نيوزويك" لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027 في طب الأورام، الذي تصدره بالتعاون مع "ستاتيستا".

وتقدم المدينة خدمات متخصصة في علاج الأورام تشمل العلاج الكيميائي والمناعي والعلاجات الموجهة والعلاج الإشعاعي المتقدم، إلى جانب التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والتصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT)، وإجراءات علاج الأورام التداخلية طفيفة التوغل، ومنها الاستئصال بالميكروويف والعلاج بالتبريد والانصمام الكيميائي عبر الشرايين (TACE) والانصمام الإشعاعي عبر الشرايين (TARE)، فضلاً عن الاستشارات الوراثية ومجالس الأورام متعددة التخصصات.

وتجمع خدمات المدينة بين تخصصات طب الأورام وجراحة الأورام والعلاج الإشعاعي وأمراض الدم والتصوير الطبي المتقدم والتشخيص الجزيئي والطب الدقيق، ضمن مسارات منسقة لتشخيص المرضى ووضع خطط علاجية تناسب حالاتهم، بما يشمل أنواع السرطان المعقدة والنادرة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن إدراج المدينة ضمن التصنيف يعكس خبرات فرقها الطبية ونموذج رعاية مرضى السرطان الذي تواصل تطويره، مشيراً إلى أهمية التكامل بين التخصصات الطبية والطب الدقيق والتقنيات المتقدمة والبحث العلمي في ظل تطور علاجات السرطان وتزايد تخصيصها وفق احتياجات المرضى.

وأضاف أن المدينة تعمل على توفير الرعاية المتخصصة في أبوظبي، بما يتيح للمرضى وعائلاتهم في دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم الحصول على العلاجات المتقدمة بالقرب من أسرهم وشبكات الدعم الخاصة بهم.

ويرتكز نموذج رعاية مرضى السرطان في المدينة على منظومة أكاديمية وبحثية تجمع بين الممارسة السريرية والتعليم والبحث العلمي، وتتكامل مع حصولها على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، لتكون أول مستشفى في دولة الإمارات ينال اعتماد اللجنة ضمن فئة المراكز الطبية الأكاديمية.

وتجري المدينة، من خلال وحدة التجارب السريرية التابعة لها، تجارب سريرية من المرحلة الأولى إلى الرابعة، إلى جانب دراسات وأبحاث سريرية أخرى تشمل طب الأورام وأمراض الدم، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وابيضاض الدم النقوي المزمن واللمفوما والمايلوما المتعددة. وقد تتاح للمرضى المؤهلين فرص المشاركة في أبحاث تقيّم علاجات وأساليب علاجية ناشئة وفق بروتوكولات علمية وأخلاقية معتمدة.

ويأتي إدراج المدينة في التصنيف بعد حصولها مؤخراً على اعتماد "ماغنيت" من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين، المعني بالتميز في ممارسات التمريض، بما يدعم جودة الرعاية وسلامتها وتجربة المرضى، ويعزز مراعاة احتياجاتهم الفردية في القرارات العلاجية.

ويعد تصنيف "أفضل المستشفيات المتخصصة في العالم" مرجعاً دولياً لتقييم المؤسسات الصحية المتخصصة، ويشمل 13 تخصصاً طبياً، مستنداً إلى تقديرات المختصين في القطاع الطبي حول العالم، إلى جانب اعتمادات المستشفيات وشهاداتها والاعتراف الرسمي بمراكزها المتخصصة.