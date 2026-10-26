بلدية أبوظبي تفتح آفاقاً جديدة لتمكين أصحاب الهمم تحت شعار "طاقتهم تصنع مستقبلنا"

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، سلسلة من الفعاليات المجتمعية النوعية تحت شعار "طاقتهم تصنع مستقبلنا"، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع.

وقد احتضن عدد من المواقع في مدينة أبوظبي ومدن البر الرئيسي هذه الفعاليات التي جمعت بين التمكين والتفاعل والإبداع.

وشكلت الفعاليات منصات نابضة بالحيوية، أتاحت لأصحاب الهمم فرصة استعراض مواهبهم وإبداعاتهم، والتعريف بمنتجات مشاريعهم، والمشاركة في باقة متنوعة من الورش التفاعلية والمسابقات والأنشطة المجتمعية، بما يعزز دورهم كشركاء مؤثرين في مسيرة التنمية المجتمعية ويبرز قدراتهم وإمكاناتهم الملهمة.

في حديقة الدولفين بجزيرة أبوظبي، استمتع الزوار ببرنامج متنوع تضمن التعريف بخدمات بلدية مدينة أبوظبي ومبادراتها المجتمعية، والتوعية بجائزة العلم الأخضر، إلى جانب ورش السلامة المرورية للأطفال، والفحوصات الطبية المجانية، وورش الرسم والتلوين والأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي استقطبت مختلف فئات المجتمع.

فيما شهد الكورتيارد مول في مدينة الرياض معرضاً خصص لعرض وتسويق منتجات أصحاب الهمم ومشاريعهم المبتكرة ، بينما احتضن مركز التواجد البلدي بمدينة خليفة وحديقة الجداف بمنطقة الشهامة فعاليات متنوعة شملت ورشاً وأنشطة تفاعلية ومسابقات وتكريما للمشاركين، مع توفير مساحات مخصصة لاستعراض المواهب والمنتجات، الأمر الذي أسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية ودعم استقلاليتهم وإبراز إسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة.