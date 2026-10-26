غرفة عجمان تبحث مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي

عجمان في26 أكتوبر/ وام/ بحث سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة أليكسي غوناسيكارا قنصل عام جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وفرص تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة بين عجمان وسريلانكا.

حضر اللقاء علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وفاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وسوباشيني سيلفا نائب القنصل العام، وذلك في مقر الغرفة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود غرفة عجمان لتعزيز علاقاتها الخارجية وتوسيع نطاق تعاونها الاقتصادي دوليا، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع مجتمعات الأعمال، بما يدعم فرص تنظيم الملتقيات والفعاليات الاقتصادية ويعزز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص في عجمان ومختلف دول العالم.

وشهد اللقاء دعوة الجانب السريلانكي لغرفة عجمان للحضور والمشاركة في معرض "إكسبو سريلانكا 2027"، وبحث فرص توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وقدمت غرفة عجمان عرضا تعريفيا استعرضت خلاله أبرز الفرص الاستثمارية في الإمارة والمزايا التنافسية التي توفرها بيئة الأعمال، إلى جانب تنوع القطاعات الاقتصادية الواعدة وسهولة ممارسة الأعمال.

كما وجهت الغرفة دعوة للجانب السريلانكي لحضور حفل افتتاح منظومة "ثرا" للاستثمار وريادة الاعمال، والتعرف على خدماتها ومبادراتها في دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع، وتعزيز فرص الاستثمار وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال ، فيما بحث الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنهاالتكنولوجيا المالية والآلات والمعدات والتعليم والأمن الغذائي وتقنية المعلومات.

من جانبه، قدم سعادة أليكسي غوناسيكارا، نبذة عن المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها سريلانكا والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات، كما قدم نبذة حول معرض "إكسبو سريلانكا 2027" والذي سيقام خلال يناير القادم ويضم عدة قطاعات رئيسية ومنها "المنتجات الصناعية، والمنتجات الزراعية والخدمات، والطاقة، والسياحة، والرعاية الصحية، والابتكار والتقنيات الحديثة وغيرها من القطاعات".

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة أليكسي غوناسيكارا قنصل عام جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الدروع والهدايا التذكارية