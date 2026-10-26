مؤسسة دبي للمرأة تنظم البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية في المملكة المتحدة بالتعاون مع "هالت أشريدج"

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ أطلقت مؤسسة دبي للمرأة " البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية"، الذي يُعقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2026، بالتعاون مع هالت آشريدج للتعليم التنفيذي"، بمشاركة 18 قيادية من مستوى الإدارة الوسطى، يمثلن عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركات بالمهارات والأدوات اللازمة للتميز في الأدوار القيادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتواصل بفاعلية في بيئات العمل المتغيرة، بما يدعم قدرتهن على استشراف الفرص المستقبلية وقيادة فرق العمل بكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مؤسساتهن.

وقالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن البرنامج يجسّد حرص المؤسسة، في إطار رؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على مواصلة الاستثمار في إعداد قيادات نسائية قادرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التحديات المستقبلية، من خلال إتاحة فرص تعلم متقدمة تستفيد منها المرأة الإماراتية في تطوير قدراتها القيادية والاستراتيجية، وتوسيع آفاق تطورها المهني، وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية وصناعة القرار.

وأضافت أن تطوير القدرات القيادية لا يقتصر أثره على تنمية المهارات الفردية، بل يمتد إلى أداء المؤسسات من خلال تطوير مهارات اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة فرق العمل، وترسيخ بيئات عمل مرنة تشجع الابتكار وتدعم تحقيق نتائج مستدامة، مشيرةً إلى أن تنوع الجهات التي تنتمي إليها المشاركات يثري التجربة التدريبية، ويتيح تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات والفرص في قطاعات مختلفة، إلى جانب التفاعل مع قيادات وأكاديميين وخبراء دوليين، بما يتيح التعرف إلى أساليب قيادية متنوعة والاستفادة من التجارب المختلفة.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور المتخصصة، تشمل بناء الهوية القيادية في بيئات العمل المتغيرة، وتطوير فرق العمل، ومحاكاة القيادة، والقيادة الاستشرافية والتأثير المؤسسي، إلى جانب التعرف إلى التقنيات الحديثة سريعة التطور، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

كما يتضمن جلسات وورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات في المملكة المتحدة، تتيح للمشاركات الاطلاع على تجارب مؤسسية وقيادية متنوعة والتعرف إلى الممارسات المتبعة فيها.

ويركز البرنامج أيضاً على تنمية الوعي الذاتي لدى المشاركات، ومساعدتهن على فهم الأنماط القيادية، وتوظيف نقاط قوتهن، وتحديد مجالات التطور والنمو، بما يدعم ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التأثير الإيجابي في فرق العمل والمؤسسات.

وتضم قائمة الجهات التي تنتمي إليها المشاركات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبلدية دبي، وديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وجهاز الرقابة المالية في دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي الإسلامي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الصحة في دبي، ودبي كوميرسيتي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.