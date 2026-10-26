مجموعة دبي للمجوهرات تطلق حملة "فرصتك للفوز بالذهب"

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، إطلاق حملة "فرصتك للفوز بالذهب، تزامناً مع احتفالات "ديوالي"، لتمنح المتسوقين فرصة الفوز بجوائز يبلغ مجموعها كيلوغراماً واحداً من الذهب، إلى جانب الاستفادة من عروض ترويجية على مجموعة متنوعة من المجوهرات.

تقام الحملة في الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة 180 منفذاً في دبي، في إطار جهود المجموعة لتعزيز حركة التسوق خلال الموسم وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رئيسية لشراء الذهب والمجوهرات.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر على المجوهرات لدى المنافذ المشاركة الدخول في السحب، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للحملة.

ويحظى الذهب بمكانة خاصة في احتفالات "ديوالي"، إذ يرتبط اقتناؤه في مناسبة "دانتيراس" بالتفاؤل بالازدهار والرخاء، كما تشكل المجوهرات خياراً تقليدياً لتقديم الهدايا إلى أفراد الأسرة والأصدقاء ، فيما

وبحسب البيانات الواردة في الحملة، تقل أسعار الذهب في دبي بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالهند، حيث تسهم الرسوم الجمركية والضرائب في زيادة التكلفة النهائية للمشتريات.

وتستند ثقة المستهلكين في سوق الذهب بدبي إلى منظومة من معايير الجودة والرقابة، تشمل تنظيم عمليات دمغ الذهب والتحقق من العيار وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى الجهات الحكومية المختصة. كما تسهم المنافسة في رسوم المصنعية وتنوع المعروض من المشغولات التقليدية والتصاميم المعاصرة في تعزيز جاذبية السوق أمام مختلف شرائح المتسوقين.

وتشمل مزايا شراء المجوهرات من دبي أيضاً المسافرين الهنود العائدين إلى بلادهم خلال موسم الأعياد.

ووفقاً للقواعد الهندية المعدلة لعام 2026، يمكن للمسافرين المستوفين للشروط، بمن فيهم الهنود غير المقيمين والمواطنون الهنود العائدون بعد الإقامة في الخارج لأكثر من عام، إدخال مجوهرات ذهبية معفاة من الرسوم الجمركية بوزن يصل إلى 40 غراماً للنساء و20 غراماً للرجال، مع مراعاة شروط الإعفاء والضوابط المعمول بها.

وإلى جانب السحوبات، تتضمن حملة "فرصتك للفوز بالذهب" مجموعة من العروض لدى المنافذ المشاركة.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات إن "ديوالي" يعد إحدى أهم المناسبات السنوية لشراء الذهب، حيث رسخت دبي مكانتها وجهة موثوقة للعائلات التي تتطلع إلى اقتناء المجوهرات بثقة، حيث توفر إمارة دبي مزايا تنافسية تشمل أسعار الذهب، التي تقل بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالهند، ورسوم المصنعية التنافسية، وإمكانية استرداد السياح للضرائب وفقاً للشروط المعمول بها، فضلاً عن تنوع التصاميم والالتزام بمعايير الجودة.

من جانبها، قالت ليلى سهيل، رئيسة اللجنة التسويقية في مجموعة دبي للمجوهرات: يمثل "ديوالي" مناسبة للاحتفال والازدهار وتبادل الهدايا، وتحرص مجموعة دبي للمجوهرات على توحيد جهود قطاع المجوهرات لتقديم عروض تمنح المستهلكين قيمة أكبر وخيارات أوسع خلال هذا الموسم ، وتتيح الحملة للمتسوقين الاستفادة من العروض المتاحة والتعرف إلى تنوع المجوهرات في دبي، في ظل ما تتمتع به الإمارة من أسعار تنافسية ومعايير موثوقة للجودة وتشكيلات تلبي مختلف الأذواق. وندعو المتسوقين إلى اختيار دبي وجهةً لشراء مجوهراتهم خلال هذا الاحتفال .

ويؤدي قطاع المجوهرات دوراً مهماً في تنشيط تجارة التجزئة في دبي خلال المواسم الاحتفالية، من خلال استقطاب المتسوقين ودعم النشاط التجاري في الأسواق ومراكز التسوق. وتأتي حملة "فرصتك للفوز بالذهب" ضمن جهود مجموعة دبي للمجوهرات لتعزيز حضور القطاع وتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدة من تنوع المنتجات وتنافسية الأسعار ومعايير الجودة التي يتمتع بها السوق المحلي.