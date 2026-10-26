دبي تستضيف النسخة الثانية من كأس العالم للترايثلون للسيدات ديسمبر القادم

دبي في 26 أكتوبر /وام/ تستضيف دبي يوم 6 ديسمبر المقبل النسخة الثانية من كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2026 في حديقة شاطئ الممزر، بمشاركة رياضيات من مختلف المستويات، عبر ثلاثة سباقات هي "السوبر سبرينت"، و"السبرينت"، وسباق النخبة.

ينظم البطولة مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، بهدف دعم رياضة المرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية، وإتاحة فرص التنافس أمام الرياضيات المحترفات والهاويات، إلى جانب تشجيع السيدات على خوض تجربتهن الأولى في رياضة الترايثلون.

وبحسب اللجنة المنظمة، تُعد البطولة الوحيدة من نوعها عالمياً المخصصة بالكامل للسيدات، إذ تجمع المشاركات من مختلف المستويات في موقع واحد وفي اليوم نفسه، وتتيح المشاركة للسيدات من عمر 18 عاماً فما فوق.

وتأتي النسخة الثانية امتداداً للنسخة الأولى التي أقيمت في "جزر دبي"، فيما تستضيف حديقة شاطئ الممزر منافسات النسخة الحالية التي تشمل السباحة وركوب الدراجات والجري.

وذكر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي يعكس التزام المجلس بتطوير رياضة المرأة، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية، وتوفير فرص أوسع للرياضيات للمشاركة والتنافس.

من جانبها، أكدت ديبي ألكسندر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أن عودة البطولة إلى دبي تتيح للمشاركات الجدد فرصة متابعة نخبة الرياضيات والتنافس في الموقع نفسه، بما يعكس قدرة رياضة الترايثلون على جمع المشاركات من مختلف المستويات في بيئة رياضية داعمة.

ويتضمن سباق "السوبر سبرينت" السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر، مع إتاحة المشاركة بصورة فردية أو ضمن فرق تتابع تضم ما يصل إلى ثلاث مشاركات.

أما سباق "السبرينت"، فيشمل السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، ويقام أيضاً بنظامي الفردي وفرق التتابع.

ويقام سباق النخبة بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وعلى المسافات نفسها لسباق "السبرينت"، بمشاركة نخبة من الرياضيات الدوليات، فيما تحصل الفائزة على 500 نقطة أولمبية، على أن يُعلن عن قائمة المشاركات في وقت لاحق.

وتتضمن البطولة فئة خاصة بالمشاركات الإماراتيات، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في رياضة الترايثلون، مع تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بصورة منفصلة في منافسات الفردي والفرق، ومنحهن الجوائز.