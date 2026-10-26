تدوير تنجز 90% من منشأة تحويل النفايات إلى طاقة

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ أعلنت مجموعة تدوير إنجاز 90% من أعمال إنشاء منشأة "البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة"، إلى جانب استكمال اختبارات الضغط بنجاح على وحدتَي توليد البخار في المنشأة، وتحقيق ستة ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل إصابات مضيعة للوقت. وتعكس هذه الإنجازات جودة أعمال الإنشاء والالتزام بتنفيذ المشروع ضمن أعلى معايير السلامة، مع مواصلة العمل استعداداً لبدء التشغيل.

ويجري تطوير منشأة البحوث لتكون من بين أكثر المنشآت تطوراً من نوعها عالمياً، إذ تعمل على استعادة الطاقة من النفايات والمساهمة في الحد من الاعتماد على المكبات.

ومن المتوقع أن تعالج المنشأة، عند تشغيلها، نحو نصف النفايات المنزلية البلدية في أبوظبي، بما يعزز البنية التحتية المستدامة لإدارة النفايات ويدعم طموح الإمارة لتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.

وتضم قائمة المساهمين في المنشأة مجموعة تدوير، وشركة ماروبيني اليابانية، وشركة كاناديفيا إنوفا السويسرية، ومؤسسة اليابان للاستثمار في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية. ويأتي هذا التعاون تماشياً مع رؤية أبوظبي وجهودها في مجال الاقتصاد الدائري، حيث تسهم خبرات دولية في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد في تنفيذ المشروع.

ويأتي التقدم في أعمال الإنشاء مع تركيز مستمر على سلامة العاملين، إذ استكمل المشروع ستة ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل إصابات مضيعة للوقت، في إنجاز يعكس الالتزام بممارسات العمل الآمنة والإدارة الفاعلة للمشروع مع اقترابه من الانتهاء.

شهد موقع المشروع إقامة مراسم خاصة حضرها سعادة آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات، وسعادة كين أوكانيووا، سفير اليابان لدى الدولة، إلى جانب عدد من المساهمين والشركاء في المشروع، حيث اطّلع الحضور على سير أعمال الإنشاء في الموقع.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تتجاوز مسؤوليتنا استكمال الإنشاء إلى تطوير بنية تحتية موثوقة لأبوظبي، مع ضمان سلامة العاملين. وتشكل معاييرنا اليوم أساساً لعمليات المنشأة مستقبلاً، ونشكر فرق العمل وشركاءنا على خبراتهم والتزامهم بتحويل الموارد القابلة للاسترداد إلى قدرات عملية تخدم الإمارة ".

وقال روني عريجي، رئيس الشركة في الإمارات لدى كاناديفيا إنوفا: "تمثل اختبارات الضغط الناجحة لوحدتَي توليد البخار محطة هندسية مهمة تعكس دقة وجودة أعمال إنشاء المنشأة، ونفخر بتقديم تقنياتنا وحلولنا المبتكرة لدعم انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري ".

وقال ستيفان كيب، الرئيس التنفيذي لمنشأة "البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة": "يعكس إنجاز ستة ملايين ساعة عمل آمنة ثقافة السلامة الراسخة في المشروع، مع مواصلة التنسيق بين الشركاء لتهيئة المنشأة لعمليات آمنة وفعالة ومستدامة .".

ومن المتوقع أن تعالج المنشأة نحو 900 ألف طن من النفايات سنوياً، وتولد كهرباء تكفي 52 ألف منزل، بما يعزز إدارة النفايات في أبوظبي والاستفادة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.