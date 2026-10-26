إعلان مسار ماراثون أدنوك أبوظبي 2026

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المسار الرسمي للنسخة الثامنة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2026، المقرر إقامتها يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، حيث يمتد لمسافة 42.195 كيلومتر، وينطلق من كورنيش أبوظبي بالقرب من المقر الرئيسي لشركة "أدنوك"، على أن يكون خط النهاية في الموقع ذاته.

ويمر المسار بعدد من أبرز المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية والرياضية في العاصمة، تشمل صرح زايد المؤسس، وجامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد، وقصر الحصن، ومركز التجارة العالمي أبوظبي، وأبراج الاتحاد، إلى جانب كورنيش أبوظبي.

وتحتضن مدينة زايد الرياضية نقطة التبديل الخاصة بسباق التتابع، فيما يوفر المسار للعدائين المرور بمجموعة من أبرز معالم العاصمة التي تعكس تنوعها الحضاري والثقافي والرياضي.

وأكد مجلس أبوظبي الرياضي، أن اختيار مسار الماراثون يهدف إلى إبراز أبرز معالم أبوظبي، وإتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف إلى وجهاتها الحضارية والثقافية والرياضية، بالتزامن مع استضافة الحدث الذي يستقطب مشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن المسار يبرز ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية، ووجهات ثقافية وسياحية، بما يعزز مكانة الماراثون على أجندة سباقات الجري الدولية، ويسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية.

ويواصل ماراثون أدنوك أبوظبي، في نسخته الثامنة، استقطاب العدائين المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات والمستويات، مستنداً إلى النجاحات التي حققتها النسخ السابقة.