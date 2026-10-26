برنامج "دو" لتدريب الشركات على الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير المهارات والخبرات

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، إن الشركة أطلقت برنامجاً لتدريب 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي الوكيلي، على أن يستكمل تنفيذ التدريب خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل، بما يدعم تطوير مهارات هذه الشركات وقدرتها على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الحساوي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2026، أن البرنامج يأتي ضمن الدعم الذي تقدمه "دو" لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مشيراً إلى أن العديد من هذه الشركات يمكنها الاستفادة من التحول واستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها تفتقر إلى المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة، وهو ما يسعى البرنامج إلى معالجته من خلال التدريب.

وأكد أن "دو" تسعى إلى أن تكون شريكاً موثوقاً لمختلف القطاعات في التحول الرقمي والتحول إلى الذكاء الاصطناعي، باعتبار ذلك جزءاً من استراتيجيتها، موضحاً أنها أطلقت علامات تجارية، من بينها "دو إنفرا" و"دو تيك"، تضم فرقاً متخصصة في بناء البنية التحتية اللازمة لهذا التحول الرقمي أو التحول إلى الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن "دو تيك" تضم فرقاً متخصصة في مجالات البيانات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بما يدعم دور الشركة شريكاً موثوقاً لمتعامليها في تبني الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالخدمات السحابية، أوضح الحساوي أن الشركة تتبنى نهج تعدد السُّحب "Multi-cloud"، وتوفر أنواعاً مختلفة منها، تشمل سحابة سيادية، وسحابة تستخدم تكنولوجيا صينية، وسُحباً قائمة على تقنيات "Open Cloud".

وأشار إلى أن اختيار نوع السحابة يعتمد على متطلبات المتعامل، مؤكداً أن قدرة الشركة بوصفها مزوداً للخدمات تتمثل في العمل مع شركاء متعددين وإتاحة حلولهم للمتعاملين وفق احتياجاتهم.

وحول صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة، قال الحساوي إن "دو" أطلقت الصندوق في بداية العام الجاري تقريباً، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار، للاستثمار في الشركات الناشئة.

وأوضح أن الشركة تعمل مع شركة متخصصة تتولى فرز الشركات الموجودة في السوق، ثم يجري الاستثمار في الشركات التي تستوفي الشروط المحددة، مؤكداً الحرص على توجيه الأموال إلى الشركات المناسبة.

وأكد الحساوي أن القطاع الخاص في دولة الإمارات محظوظ بوجود حكومة سبّاقة تضع المستهدفات المناسبة قبل الجميع، مشيراً إلى أن هذا النهج يساعد مختلف الجهات على العمل كمنظومة واحدة للوصول إلى هذه المستهدفات في المستقبل.