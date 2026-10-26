"إمارات" و"جي42" تتعاونان لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ وقعت شركة الإمارات للبترول "إمارات"، مذكرة تفاهم مع" جي42"، شركة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي، لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في دعم المرحلة المقبلة من مسيرة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي التي تنتهجها "إمارات".

وقع المذكرة أحمد عبدالله أهلي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في "امارات"، وعلي الأمين الرئيس التنفيذي التجاري لـ"جي 42" الدولية.

وتشمل مذكرة التفاهم مجالات محتملة للتعاون، من بينها مبادرات الأمن والسيادة الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والحلول ذات الصلة.

وستتيح المذكرة للجانبين تقييم الفرص التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها دعم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع الجاهزية للمستقبل ضمن منظومة التحول في قطاع الطاقة.

وقال أحمد عبدالله الأهلي، إن مذكرة التفاهم تعكس نهج "امارات" في التعامل مع المرحلة المقبلة من مسيرة تحولها، من خلال مواءمة تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والجاهزية التشغيلية، والتطورات المستقبلية في قطاع الطاقة ، ويتيح تعاوننا مع "جي42" فرصة لاستكشاف أساليب جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتعزيز مرونة أعمالنا، وإرساء أسس أكثر قوة للنمو المستقبلي.

من جانبه، أكد علي الأمين، أهمية التعاون مع "امارات" لاستكشاف فرص تجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ، منوها بأنه من خلال الجمع بين الخبرات التقنية التي تتمتع بها "جي42" والمعرفة المتخصصة بقطاع الطاقة والخبرات التشغيلية الذي تتمتع به "امارات"، سيتم تحديد مجالات عملية يمكن من خلالها لحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية دعم المرحلة المقبلة من التحول في هذا القطاع.