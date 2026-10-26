المؤتمر العلمي للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم يختتم أعماله بدبي

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ اختتمت في دبي ، فعاليات المؤتمر العلمي الـ 31 للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، الذي أقيم بالتزامن مع المؤتمر السنوي الـ 17 لجمعية القلب الإماراتية (ISH-ECS 2026) واستمر أربعة أيام .

شارك في المؤتمر ، الذي عقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، 160 متحدثاً من الدولة وخارجها .

وجمع المؤتمر ، نخبة من المتخصصين في ارتفاع ضغط الدم وأطباء القلب والباحثين والكوادر الصحية، لتبادل المعرفة وتعزيز التعليم والتعاون العلمي ، وناقش أحدث الخبرات السريرية ،والأبحاث العلمية المتعلقة بتشخيص وعلاج ضغط الدم ، وصحة القلب ،والأوعية الدموية.

واستعرض المؤتمر 290 بحثاً علمياً من أكثر من 70 دولة حول العالم، من بينها باكستان والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والأردن، وكينيا. واشتمل برنامجه العلمي على أكثر من 380 محاضرة و 5 ورش عمل متخصصة، سلطت الضوء على أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية في مجال ارتفاع ضغط الدم وطب القلب والأوعية الدموية.

وحصل المؤتمر على اعتماد المجلس الأوروبي لاعتماد التعليم المستمر للمهنيين الصحيين (EBAC)، وأتاح للمشاركين فيه الحصول على 23 ساعة من التعليم الطبي المستمر.