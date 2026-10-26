«معك لصحة نفسية» يدعم الاستقرار الأسري

العين في 26 أكتوبر/ وام / واصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تنفيذ برنامج «معك لصحة نفسية» خلال شهر أكتوبر، من خلال حزمة من الورش والمحاضرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية، ودعم الاستقرار الأسري، وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات التعامل الإيجابي مع ضغوط الحياة.

وعلى مدار الشهر، نظّم المركز سلسلة من الجلسات ضمن البرنامج التدريبي «العلاج الجماعي لتحسين العلاقات بين الأمهات والأبناء»، التي قدّمتها د. أميرة جمال، ووفّرت السلسلة مساحة داعمة للحوار وتبادل الخبرات بين الأمهات، أسهمت في تعزيز التواصل الإيجابي وبناء علاقات أسرية أكثر تفهّمًا وتوازنًا.

و نظّم المركز، بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بدبي، ورشة بعنوان «مساحة للأمل»، قدّمها د. محمد الأحبابي، تناولت سبل تعزيز الصحة النفسية داخل المؤسسات الإصلاحية .

كما قدّمت الاختصاصية النفسية عائشة المهري محاضرة «ليس كل ما يريحك يساعدك على التعافي»، تناولت مفهوم التجنّب الانفعالي وأنماط السلوك التي تُبقي المعاناة مستمرة، وقدّمت أدوات عملية تساعد على التعافي الحقيقي. وبلغ إجمالي المستفيدين من فعاليات البرنامج خلال أكتوبر 142 مستفيدًا.