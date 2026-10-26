بلدية العين تطلق حملة للحفاظ على العلم

العين في 26 أكتوبر /وام/ أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعوية خلال شهر أكتوبر الجاري ، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على العلم باعتباره رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية والهوية الإماراتية، وترسيخ الممارسات التي تضمن الحفاظ عليه وإظهاره بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية.

وأوضح سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم دعم عمليات خدمات المجتمع إن الحملة تستهدف أصحاب المنازل والمباني، من خلال توعيتهم بأهمية المحافظة على سلامة العلم ونظافته، والحرص على رفعه بصورة لائقة، واستبداله في حال تعرضه للتلف أو عدم صلاحيته، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ويعكس احترام الرموز الوطنية.

وأشار الجابري ، تتضمن الحملة تنفيذ جولات تفتيشية وتوعوية ميدانية إلى جانب نشر الرسائل التوعوية عبر قنوات التواصل المجتمعي.