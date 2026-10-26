رابطة الإمارات للفرانشايز تعقد 312 اجتماعاً استثمارياً في معرض الامتياز باسطنبول

اسطنبول في 26 أكتوبر / وام / عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من معرض "هل تصبح شريكاً امتيازياً؟" الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، 312 اجتماعاً للأعمال مع مستثمرين وشركاء محتملين، لبحث فرص التوسع الدولي عبر الامتياز التجاري والتوزيع والتوريد.

شملت مشاركة الرابطة 6 علامات تجارية إماراتية و78 ممثلاً للعلامات الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال، في المعرض الذي استقطب أكثر من 200 علامة تجارية، واستهدف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر.

وأكد سعادة عارف المزكي، عضو مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز ورئيس الوفد المشارك، أن نتائج المشاركة تعكس الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية للتوسع في الأسواق الخارجية، واستكشاف مسارات جديدة للنمو وبناء شراكات تجارية مستدامة.

وأوضح أن المشاركة في المعارض الدولية تتيح للعلامات الوطنية التعرف إلى متطلبات الأسواق والمستثمرين، وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، مشيراً إلى أن الرابطة عقدت ما لا يقل عن 90 اجتماعاً مع مسؤولين وخبراء ومستثمرين في قطاع الامتياز التجاري، بهدف تعزيز التعاون ودعم انتشار العلامات الإماراتية دولياً.

وضم الجناح الإماراتي علامات "مزرعة التمور"، و"ذا كيو لاب كافيه"، و"لو كالوريز"، و"سنو"، و"آيس جوس ستيشن"، و"بليند"، و تمثل قطاعات الأغذية والمشروبات والصحة وتصنيع الأغذية، فيما شاركت العلامتان الأخيرتان بدعم من صندوق خليفة.

وتضمن برنامج المشاركة جلسة بعنوان "منظومة الفرانشايز والاستثمار في دولة الإمارات"، استعرضت البيئة الاستثمارية والحوافز المتاحة وفرص دخول الأسواق الإماراتية والتركية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع المستثمرين وزيارات ميدانية للتعرف إلى السوق التركية واستكشاف فرص التعاون التجاري.

وجاءت المشاركة في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا، إذ ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3% ليصل إلى 299 شركة خلال عام 2026، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23% ليبلغ 381 شركة، وفقاً لتقرير المشاركة.