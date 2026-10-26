شرطة دبي تعزز سلامة الخيول ومرافقها

دبي في 26 أكتوبر / وام / نظّمت الإدارة العامة لمراكز الشرطة، مُمثلةً في مركز شرطة الخيالة، بالتعاون مع بلدية دبي ومستشفى دبي للخيول، مبادرة "الإسطبلات الآمنة"، وذلك في مجلس العوير بدبي، بحضور العميد طارق سلطان هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والمقدم ضاحي سالم الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة، والدكتور سعيد الجابر وراشد البلوشي من بلدية دبي، والدكتور ديفيد كارنر من مستشفى دبي للخيول، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وعدد من ملاك الإسطبلات والضباط، بهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة في الإسطبلات، ونشر الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة برعاية الخيول والمحافظة على صحتها وسلامتها، ونشر الوعي بأهمية الوقاية في جميع أنشطة الفروسية في إمارة دبي.

وقال المقدم ضاحي الجلاف "إن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة، والارتقاء بمستوى الوعي لدى ملاك الإسطبلات والعاملين فيها، بما يضمن سلامة الخيول ويحافظ على الممتلكات، كما أنها تأتي ضمن جهود مركز شرطة الخيالة لتعزيز الأمن والسلامة في الإسطبلات، من خلال التعاون مع الشركاء وتكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف ملاك الإسطبلات والعاملين فيها".

وأوضح المقدم الجلاف أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ الممارسات الوقائية، وتعزيز المسؤولية المشتركة في المحافظة على سلامة الخيول ومرافقها، مؤكداً أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق أهداف المبادرة وتطوير منظومة متكاملة للأمن والسلامة.

ومن جانبه، تحدث الدكتور سعيد الجابر عن دور بلدية دبي في تعزيز صحة الخيول وسلامتها من خلال الجهود الرقابية والتوعوية، والتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمعايير الصحية البيطرية في الإسطبلات، مشيراً إلى أن مشاركة بلدية دبي في مبادرة "الإسطبلات الآمنة" تأتي في إطار دعم الممارسات السليمة في رعاية الخيول، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والاهتمام بنظافة الإسطبلات وطرق الوقاية من الأمراض، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للخيول.

وبدوره، أكد الدكتور ديفيد كارنر أن المحافظة على صحة الخيول وسلامتها تتطلب الالتزام بأسس الرعاية البيطرية السليمة، وإجراء الفحوصات الدورية، وتوفير الظروف الصحية المناسبة داخل الإسطبلات، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتدخل المبكر عند ظهور أي مؤشرات مرضية، إلى جانب نشر الممارسات الصحيحة المتعلقة بالتغذية والنظافة والرعاية اليومية، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والبيطرية وملاك الإسطبلات لتحقيق أعلى مستويات العناية بالخيول.

وشهدت المبادرة تنظيم جلسة حوارية تناولت مجموعة من الموضوعات الأمنية والتوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي لدى ملاك الإسطبلات والعاملين فيها، حيث استعرض الطبيب البيطري سعيد الجابري دور قسم الرقابة البيطرية في بلدية دبي في الترخيص والتفتيش على الإسطبلات، بينما قدم الرائد راشد الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، شرحاً حول إجراءات الأمن والسلامة في الإسطبلات، وأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتأمين المرافق والممتلكات، واتباع الممارسات السليمة أثناء ركوب الخيل.

واستعرض النقيب سعيد جاسم أهلي من إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية جهود الإدارة في التوعية والحد من الجرائم الإلكترونية والسيبرانية وسبل الوقاية منها، وأهمية حماية البيانات الشخصية والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.

وتناول النقيب خليفة الشامسي من إدارة الحد من الجريمة دور الإدارة في تعزيز التدابير الوقائية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات التي تُسهم في الحد من الجرائم والمخاطر الأمنية، وقدم النقيب عادل المرزوقي والسيدة سارة الشداد، نبذة حول الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية " SPS"، وآلية الاستفادة منها في إنجاز المعاملات الشرطية بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة.

وقدمت فاطمة بوحجير نبذة عن مبادرة الروح الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية التي تسهم في نشر الثقافة الأمنية والوقائية، وتعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، ودعم جودة الحياة.

و أعرب المقدم ضاحي الجلاف عن شكره وتقديره للشركاء والمشاركين من بلدية دبي ومستشفى دبي للخيول وملاك الإسطبلات، مثمناً تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح المبادرة، .