سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية توغو

لومي في 26 أكتوبر/ وام/ قدّم سعادة غانم عيسى الفلاحي، أوراق اعتماده إلى فخامة جان لوسيان سافي دي توف، رئيس جمهورية توغو، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية توغو، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة لومي.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية توغو، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية توغو، وسبل وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.