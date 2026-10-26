اللوفر أبوظبي يوثق تطور مجموعته الفنية في كتاب يضم 240 عملاً

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن إصدار كتابه الجديد «نشأة مجموعة متحف»، بالتعاون مع دار النشر الفنية «سكيرا»، والذي يوثق مسيرة تطور مجموعته الفنية خلال العقد الماضي، ويستعرض تحول رؤيته الثقافية إلى مجموعة عالمية من المقتنيات الفنية، بما يعكس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي والإبداع.

ويضم الكتاب إسهامات 42 من أمناء المتاحف والمؤرخين والباحثين، ويستعرض 240 عملاً فنياً مختاراً يسلط الضوء على تاريخ الإبداع الإنساني والتواصل بين الحضارات، عبر مجموعة متنوعة من المقتنيات الممتدة على مدى آلاف السنين.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ورئيس متحف اللوفر أبوظبي، أن الكتاب يعكس التطور الاستثنائي الذي شهدته مجموعة مقتنيات المتحف، والتي اتسع نطاقها وبلغت مستوى متميزاً من النضج والتنوع، لتصبح إحدى أبرز المجموعات الفنية على مستوى العالم.

وأشار معاليه إلى أن هذه المسيرة تجسد نضج المشهد الثقافي في أبوظبي ودولة الإمارات، مؤكداً مواصلة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها لإرساء إرث ثقافي مستدام للأجيال القادمة.

وتولى تحرير الكتاب الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، فيما يستعرض الإصدار الرؤية التأسيسية للمتحف بوصفه منصة عالمية تجمع ثقافات العالم وتروي قصة الإبداع الإنساني عبر التاريخ.

وقالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة متحف اللوفر أبوظبي، إن إصدار الكتاب يمثل محطة مهمة في مسيرة المتحف، ويعكس مستوى النضج المؤسسي الذي بلغه، والدور المحوري للبحث العلمي في تطوير مجموعته الفنية وتعزيز مكانته الثقافية عالمياً.