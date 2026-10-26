انطلاق تصفيات دوري الروبوتات الموحدة 2026

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم عن انطلاق التصفيات التأهيلية لدوري الروبوتات الموحدة 2026، ضمن برنامج مدارس الأبطال الموحدة، بمشاركة 279 فريقاً موحداً، تضم 1007 طلاب من مختلف القدرات.

وتنطلق التصفيات في مدينة العين يومي 26 و27 أكتوبر بمشاركة 54 فريقاً، تليها منطقة الظفرة في 29 أكتوبر بمشاركة 18 فريقاً، ثم دبي يومي 1 و2 نوفمبر بمشاركة 80 فريقاً، والشارقة في 3 نوفمبر بمشاركة 25 فريقاً، وصولاً إلى أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر بمشاركة 102 فريق، ليصل إجمالي المشاركين إلى 279 فريقاً موحداً و1007 طلاب من 254مدرسة، وفقاً لأحدث البيانات التنظيمية، دعماً لجهود الأولمبياد الخاص الإماراتي في تعزيز الدمج المدرسي وتنمية مهارات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يشمل البرمجة والروبوتات.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن دوري الروبوتات الموحدة يجسد إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلبة للتعلم والابتكار، متطلعاً إلى ما ستقدمه الفرق من أفكار ومشروعات وتعاون بين الطلبة من مختلف القدرات.

وأضاف أن قيمته تتجاوز تطوير المهارات التقنية إلى بناء الثقة وروح الفريق وترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف والتعاون في المدارس.

ويجمع دوري الروبوتات الموحدة، بدعم أدنوك كشريك استراتيجي، الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة في فرق تضم ما لا يقل عن 50% منهم. وتتعاون الفرق في البرمجة وتصميم الروبوتات وتطوير الحلول التقنية، بما يعزز الإبداع وحل المشكلات والعمل الجماعي والثقة بالنفس ومهارات التواصل.

وأضاف الهاشمي: "يجسد دوري الروبوتات الموحدة تطبيقاً عملياً لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة، لجعل الدمج جزءاً من التجربة التعليمية اليومية. ويسهم الاستثمار في قدرات الطلبة وإتاحة استكشاف العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل ويؤمن بأن تنوع القدرات مصدر للقوة والإبداع، فيما نتطلع إلى توسيع أثر هذه المنافسات وتعزيز بيئات تعليمية أكثر دمجاً".

يأتي دوري الروبوتات الموحدة ضمن برنامج مدارس الأبطال الموحدة، الذي ينفذه الأولمبياد الخاص الإماراتي لترسيخ الدمج المدرسي وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم مع أقرانهم.

ويوظف الدوري العلوم والتكنولوجيا والبرمجة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية المهارات التقنية والشخصية والاجتماعية.

تُقام المنافسات ضمن فئات عمرية مختلفة، ويشمل التقييم الجوانب التقنية والابتكار والتعاون والعرض والتواصل ، ويواصل الأولمبياد الخاص الإماراتي توسيع الدمج التعليمي عبر الدوري وبرنامج مدارس الأبطال الموحدة، ودعم مشاركة الطلبة من مختلف القدرات في الأنشطة العلمية والتقنية.