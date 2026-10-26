طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والمد الثاني الساعة 02:16 و الجزرالأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني الساعة 07:21. و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعه 09:17 والمد الثاني الساعة 23:09 و الجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني الساعة 04:43.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 26 90 45

دبي 35 27 85 35

الشارقة 35 24 90 40

عجمان 36 28 90 50

أم القيوين 35 23 90 45

رأس الخيمة 35 25 85 35

الفجيرة 33 28 90 45

العين 37 24 90 20

ليوا 38 24 90 20

الرويس 36 24 90 45

السلع 36 26 90 40

دلما 34 28 90 75

طنب الكبرى/ الصغرى 35 26 85 70

أبو موسى 35 26 85 70