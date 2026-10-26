"شروق" تنجز 75% من مشروع شاطئ كلباء

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إنجاز 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع "شاطئ كلباء" الذي يمتد على واجهة بحرية بطول 700 متر ويضم 11 وحدة تجارية ،مع توقع استكمال الأعمال الإنشائية بحلول ديسمبر القادم.

و توقعت الهيئة استكمال مشروع "مركز كلباء للفن الصخري" الذي تنفّذه دائرة الأشغال العامة في الربع الثاني من عام 2027.

وأكد سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ"شروق" في تصريحات اليوم ،دور المشروعين في تنويع التجارب السياحية في كلباء و تعزيز مكانتها وجهة ساحلية تخدم السكان والزوار .

وقال القصير لا ننظر إلى كل مشروع في كلباء بمعزل عن الآخر بل إلى الدور الذي يؤديه ضمن تجربة المدينة ككل و كلباء تمتلك عناصر طبيعية وثقافية يصعب أن تجتمع في وجهة واحدة من البحر والجبال والقرم والمحميات إلى التاريخ والآثار ودورنا في شروق هو تطوير البنية والتجارب والخدمات التي تتيح للسكان والزوار الاستفادة من هذه المقومات بصورة متكاملة.

ويجمع مشروع "شاطئ كلباء" بين المرافق الترفيهية والخدمات والأنشطة التجارية ليكون وجهة يقصدها الزوار ومساحة يستخدمها سكان المدينة في حياتهم اليومية ويضم المشروع مطاعم ومقاهي وأكشاك إلى جانب مسار للمشي والجري ومسار للدراجات الهوائية وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة ومناطق داخلية وخارجية لألعاب الأطفال بما يوفّر خيارات متنوعة لمختلف الفئات العمرية .

وفي موقع خطم الملاحة الأثري يجري تطوير "مركز كلباء للفن الصخري" لإتاحة استكشاف أحد أبرز مواقع الفن الصخري في دولة الإمارات والمنطقة ويضم الموقع أكثر من 400 نقش تتوزع على 150 تكويناً صخرياً لتشكّل أساس تجربة تربط الزائر بتاريخ المكان وشواهده الأثرية.