عمار بن حميد يطلع على خطط "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" لدعم النمو الاقتصادي

عجمان في 26 أكتوبر/ وام/ اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على خطط شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفدا من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، برئاسة سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الشركة في توفير المعلومات والتقارير الائتمانية التي تدعم اتخاذ القرارات المالية وتعزز الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وحكومة عجمان، وتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

واستعرض وفد الشركة خلال اللقاء المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين، وترسيخ الممارسات المالية المسؤولة، بما يحقق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية في عجمان لتطوير الخدمات واستحداث حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع مركز عجمان للإحصاء، وتبادل المعلومات وتكامل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما تضمن اللقاء عرضاً لفرص تطوير منتجات وحلول ائتمانية مبتكرة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما يدعم قطاع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي في الإمارة، مع التركيز على القطاع العقاري، والاستفادة من المعلومات الائتمانية في دعم اتخاذ القرارات وتوسيع فرص الاستثمار.