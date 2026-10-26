مجلس أمناء "أمريكية الشارقة" يعتمد حزمة قرارات أكاديمية وبحثية ومؤسسية

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة رئيسة مجلس أمنائها ، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد اليوم في الحرم الجامعي حيث وافق المجلس على مجموعة من القرارات الرامية إلى توسيع برامج الدراسات العليا وتعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعة، ودعم أولوياتها المؤسسية.

وقالت سموها إن الجامعة الأميركية في الشارقة تدخل مرحلة جديدة من مسيرتها برؤية استراتيجية واضحة وتقدير متزايد على الصعيد الدولي وتتمثل مسؤوليتنا بمجلس الأمناء في البناء على هذا الزخم بجهود مركّزة والتزام بتحقيق تقدم قابل للقياس وقد اتخذنا هذه القرارات انطلاقًا من عزمنا على توسيع الفرص التعليمية وتعزيز البحث والابتكار وضمان استمرار الجامعة في تلبية الاحتياجات المتغيّرة لطلبتنا واقتصادنا ومجتمعنا.

و من جانبه أشار الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة إلى أن القرارات تجمع بين تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز القدرات البحثية والتخطيط طويل الأمد ، لافتا إلى ان قرارات مجلس الأمناء تدعم مجموعة مترابطة من الأولويات تشمل إعداد المهنيين ذوي الخبرة لتولي أدوار قيادية في بيئة أعمال متغيرة وتعزيز القدرات البحثية في مجالات تزداد أهميتها في المنطقة ومواءمة مراكز الجامعة وأولوياتها المؤسسية مع رسالتها الأكاديمية.

و أضاف ان هذه الخطوات مجتمعة تسهم في تعزيز قدرة الجامعة على إعداد قادة المستقبل وإنتاج المعرفة والمساهمة في الجهود التنموية في دولة الإمارات وينصب تركيزنا الآن على ترجمة هذه الموافقات إلى برامج ومبادرات واضحة الأهداف وذات قيمة مستدامة.

ووافق المجلس على إطلاق برنامجين جديدين للدراسات العليا في خريف عام 2027 وهما ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الذي صُمم لتلبية الطلب المتزايد على التعليم التنفيذي وإعداد قادة أعمال يمتلكون رؤية استراتيجية ويلتزمون بالممارسات الأخلاقية وماجستير العلوم في التسويق وإدارة المنتجات الفاخرة، الذي يهدف إلى تلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي على المتخصصين في إدارة المنتجات الفاخرة من خلال تعلم تطبيقي متعدد التخصصات.

وفي إطار تعزيز القدرات البحثية للجامعة اعتمد المجلس إنشاء مركز الذكاء الجغرافي المكاني ويوظف المركز الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجغرافية المكانية كما وافق المجلس على تغيير اسم مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات إلى مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي .

واعتمد المجلس تغيير اسم أكاديمية الأسواق المالية والمصرفية التابعة لكلية إدارة الأعمال في الجامعة لتصبح مركز التميز في الأسواق المالية والمصرفية ، بما يعكس اتساع نطاق عملها في هذين المجالين كما وافق المجلس على تغيير اسم مركز ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة إلى مركز ريادة الأعمال والابتكار ويعكس الاسم الجديد نطاق عمل المركز ورسالته على نحو أدق ووافق المجلس على الاسم الجديد لمركز الابتكارات الطبية الحيوية الذي كان يُعرف سابقًا باسم مركز أبحاث العلوم الحيوية والهندسة الحيوية .

ويشرف مجلس أمناء الجامعة على توجهها الاستراتيجي وحوكمتها وتطورها المؤسسي طويل الأمد، ويدعم من خلال قراراته رسالة الجامعة الأكاديمية وأولوياتها البحثية وإسهامها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.