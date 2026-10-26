ايدج تستحوذ على حصة مسيطرة في "CMD" الإيطالية

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ استكملت ايدج الاستحواذ على حصة مسيطرة في "CMD S.r.l"، الشركة الإيطالية المتخصصة في تصميم وتطوير النماذج الأولية وأنظمة الدفع المتقدمة لقطاعات السيارات والبحر والطيران. وتم توقيع الصفقة في روما، استكمالاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مايو 2026 في منشأة CMD بمدينة أتيلا في منطقة بازيليكاتا جنوبي إيطاليا. ويمنح الاستحواذ ايدج وصولاً مباشراً إلى أكثر من 35 عاماً من الخبرة في تصنيع المحركات المكبسية، ويمثل خطوة مهمة في توسع المجموعة داخل أوروبا.

وبدعم من ايدج، تستعد CMD لمرحلة جديدة من النمو لتلبية الطلب المتزايد على المحركات. وستضخ ايدج استثمارات كبيرة في الشركة لتوسيع قدراتها التصنيعية وتسريع البحث والتطوير وتعزيز حضورها في أنظمة الدفع التقليدية والمتقدمة.

وسيحتفظ المساهمون الحاليون في CMD بحصة أقلية مؤثرة، مع استمرارهم في شغل أدوار إدارية رئيسية. كما سيعمل الطرفان معاً على وضع خطة تكامل تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أوجه التكامل بين الجانبين، مع الحفاظ على الخبرات والمعرفة الفنية الحيوية داخل الشركة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يمثل استكمال هذا الاستحواذ انتقالاً من الاتفاق إلى التنفيذ الفعلي لبناء مركز أوروبي متقدم لأنظمة الدفع، يدعم حضورنا الصناعي العالمي ويكمله. وتمتلك CMD خبرات مثبتة في المحركات المكبسية وتكنولوجيا الدفع المتقدمة، ويتمثل دورنا في تمكينها من التوسع من خلال الاستثمار في كوادرها ومنشآتها والتكنولوجيا لديها، بما يؤهلها للاستجابة للطلب المتزايد في أسواق الأنظمة المسيرة والتطبيقات البحرية وقطاع السيارات. وسنعمل معاً على تسريع تطوير منتجات تنافسية وجاهزة للتصدير تلبي احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق".

ويمثل توفير المحركات لأنظمة ايدج الجوية المسيرة إحدى الأولويات المباشرة، حيث تجري مناقشات بشأن طلبيات كبيرة الحجم، كما تدرس ايدج توظيف محركات CMD عالية الأداء في التطبيقات البحرية بالتعاون مع أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في بناء السفن، إلى جانب شركاء آخرين. وفي المقابل، ستواصل CMD دعم شركائها في قطاع السيارات والعمل على توسيع هذا الجانب من أعمالها.

وقال ماريانو نيغري، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMD: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة لمنطقتنا ومنشآتنا، وقبل كل شيء لكوادرنا، ومن خلال الجمع بين الخبرات الهندسية لدى CMD والقوة الصناعية لايدج، أصبحنا في موقع يؤهلنا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق العمليات وتسريع النمو في مختلف قطاعات أعمالنا. كما تمنحنا هذه الشراكة فرصة إضافية لتطوير قدراتنا وتقديم تكنولوجيا عالية القيمة للعملاء على نطاق عالمي".

ويوسع الاستحواذ كذلك حضور ايدج في مجالات الهندسة المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وحلول الطاقة، كما يعكس النهج الذي تقوم عليه EDGE Europe، التي أُطلقت في باريس في يونيو 2026.

ويقوم هذا النهج على التصنيع في أوروبا والاستفادة من الكفاءات الأوروبية وتطوير التكنولوجيا داخل القارة، والعمل مع الشركات القائمة لتعزيز القواعد الصناعية الوطنية بدلاً من منافستها.

كما تدعم مذكرة التفاهم التي وقعتها ايدج مع منطقة بازيليكاتا خلال زيارتها إلى CMD في يونيو 2026 التعاون الصناعي وتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات في المنطقة التي تعمل فيها الشركة.

ويذكر أن CMD تأسست عام 1989على يد عائلة نيغري، ورسخت منذ ذلك الحين سمعة دولية في مجالات الدقة الهندسية والابتكار والالتزام الصارم بمعايير الجودة، إلى جانب خبراتها في مكونات المحركات الدقيقة وتكنولوجيا منظومات نقل الحركة.

وتنضم CMD إلى محفظة ايدج المتنامية من الشركات والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية في أوروبا، والتي تشكل مجتمعة قاعدة صناعية متقدمة قادرة على توفير القدرات بسرعة وعلى نطاق واسع للعملاء حول العالم.