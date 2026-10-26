صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشعب الهندي التعاون البرلماني بين البلدين

نيودلهي في 26 أكتوبر/ وام/ بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس الشعب الهندي بالعاصمة نيودلهي، على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر الجاري .

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد غباش عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تجسد متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي أوم بيرلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود جمهورية الهند ومجلس الشعب الهندي في استضافة وتنظيم المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، ومشيداً باهتمام الهند بتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات، وتوفير منصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا والتحديات المشتركة.

وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطور المتنامي في العلاقات الثنائية بتعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الهندي، من خلال تفعيل آليات الصداقة البرلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، وتكثيف التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والهند، وما حققته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً ضرورة البناء على هذه المكتسبات وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ولا سيما أمن الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة العالمية.

وفي سياق أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، أكد غباش أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية ودعم المسارات التنموية، مشيراً إلى أن محاور المنتدى الأربعة، التي ترتكز على المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، تشكل إطاراً لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في تطوير منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً واستجابة لاحتياجات الدول والشعوب، مؤكداً أهمية الدور البرلماني في دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

من جانبه، أشاد معالي أوم بيرلا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب معاليه عن تقديره لمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، مؤكداً حرص مجلس الشعب الهندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

وحضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة كل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس ، وبحضور سعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.