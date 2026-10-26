"اتصالات" وجامعة الإمارات تتعاونان لتسريع تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أبرمت شركة "اتصالات الإمارات"، ذراع قطاع الاتصالات في مجموعة "اتصالات"، شراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء إطار عمل يمتد لخمس سنوات للتعاون في مجالات البحث والابتكار وتطوير الكفاءات.

وتؤسس الاتفاقية إطاراً طويل الأمد لتقريب البحوث الأكاديمية من التطبيقات العملية في قطاعات الأعمال، بالتوازي مع تنمية الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحيوية. وتشمل الشراكة 3 مسارات رئيسية هي البحث والابتكار ومنصات الاختبار، وتنمية المواهب وبناء القدرات، وتطوير الجامعة وتقديم الدعم الاستراتيجي لها.

وتتضمن مجالات الاهتمام المشتركة كلاً من الذكاء الاصطناعي والاتصالات، وشبكات الجيل الجديد، والتنقل الذكي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وعلوم البيانات والاستدامة والتقنيات الصحية.

وفي إطار مسار البحث، سيعمل الطرفان على تطوير البحوث التطبيقية والمشروعات التجريبية ومبادرات الابتكار بصورة مشتركة، إلى جانب استكشاف فرص إنشاء منصات اختبار مشتركة ومنصات تجريبية وبيئات لتطوير النماذج الأولية، بما يتيح تقييم التقنيات الناشئة في ظروف تشغيلية واقعية بدلاً من الاعتماد على الافتراضات المختبرية.

ويجوز لكل طرف إتاحة الوصول إلى مجموعة مختارة من مرافق المختبرات والبحوث والابتكار التابعة له، كما يعتزم الطرفان إعداد أوراق بحثية وتقنية وتقارير ومساهمات في المؤتمرات بصورة مشتركة.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "اتصالات" إننا نحتاج اليوم إلى كوادر قادرة على البناء باستخدام أدوات لم تكن موجودة قبل عامين، وتتيح هذه الاتفاقية لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة التعامل مع الشبكات الفعلية والبيانات الحقيقية والتحديات التي لم تُحل بعد، وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة، كما تعيد مهندسينا إلى قاعات المحاضرات، اذ نستقطب كفاءات بقدرات غير متوفرة في سوق العمل بعد، ولذلك نفضّل الإسهام في بنائها وتطويرها.

ومن جانبه قال الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة إن البحوث تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتجاوز حدود المختبر، وتتيح منصات الاختبار المشتركة مع "اتصالات الإمارات" لفرقنا اختبار أعمالها في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الجديد والأمن السيبراني في ظروف تشغيلية فعلية بدلاً من الاكتفاء بالافتراضات، ما يقلّص المسافة بين نشر النتائج البحثية وتطبيقها عملياً.

ومن جهة أخرى، يحصل باحثونا على شريك يتمتع بالخبرة في القطاع الذي ينشط فيه، فيما يحظى طلبتنا بفرصة للعمل لدى جهة توظيف أولى تعرف مسبقاً حجم قدراتهم وأعمالهم.

وعلى الرغم من أن المشروعات الفردية ستُحدّد نطاقاتها وتفاصيلها وأطر حوكمتها بموجب اتفاقيات منفصلة بين الطرفين، فإن الشراكة ستترجم هذه الطموحات إلى مجموعة من المبادرات المشتركة، تشمل: البحث والتطوير المشتركان ومنصات الاختبار من خلال تطوير البحوث التطبيقية، والمشروعات التجريبية، وبرامج الابتكار، والتدريب العملي بصورة مشتركة، بدعم من منصات الاختبار المشتركة وبيئات تطوير النماذج الأولية وإتاحة الوصول إلى مجموعة مختارة من مرافق المختبرات والابتكار.

كما تشمل تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص التدريب الداخلي ومشروعات التخرج والتدريب العملي في المؤسسات، والفرص الوظيفية للخريجين من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تنظيم مسابقات الهاكاثون وتحديات الابتكار التي تستهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية للقطاع ، وكذلك تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء، من خلال تنظيم محاضرات يقدمها الممارسون والخبراء، وبرامج الإعارة المهنية، والإرشاد والتوجيه، والإشراف المشترك على البحوث التطبيقية المتوافقة مع مجالات الاهتمام المشتركة.

و تشمل كذلك التعليم التنفيذي والشهادات المهنية، بتنظيم برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات، تجمع بين العمق الأكاديمي والتقني لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والخبرة العملية والمعرفة المتخصصة بالقطاع لدى "اتصالات الإمارات".

كما تشمل المبادرات ضمن اتفاق الشراكة ، المنح الدراسية والمبادرات الوطنية، والفرص البحثية الممولة وبرامج الزمالة والمشروعات المدعومة والجوائز الطلابية، إلى جانب التعاون في مبادرات تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات التعليم والابتكار والاقتصاد الرقمي والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.