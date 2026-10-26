"اقتصادية الشارقة" تنظم ملتقى المرأة لريادة الأعمال

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ملتقى المرأة لريادة الأعمال تحت شعار "رائدات الشارقة.. من الطموح إلى الاستثمار" جمعت نخبة من رائدات الأعمال وصانعات القرار والمبتدئات في سوق العمل إلى جانب صاحبات الأفكار الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشاريع تجارية ناجحة وذلك في إطار جهودها لتعزيز دور المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في الإمارة.

شارك في الفعالية كل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " رواد " وبلدية مدينة الشارقة - قسم الصحة ومجلس سيدات أعمال الشارقة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ، حيث استعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومبادراتها الداعمة للمرأة والفرص المتاحة أمام رائدات الأعمال لتطوير مشاريعهن وتعزيز حضورهن في سوق العمل.

وأكد خالد السويدي مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بالدائرة ، حرص الدائرة على تعزيز مشاركة المرأة في منظومة الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة داعمة تمكّن رائدات الأعمال من تحويل أفكارهن الطموحة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة انطلاقاً من الإيمان بدورهن الحيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.

وتهدف الفعالية إلى تمكين النساء من تحويل أفكارهن إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتعزيز مهارات التفكير الريادي واتخاذ القرار وبناء جسور التواصل بين رائدات الأعمال المبتدئات وصاحبات التجارب الناجحة، بما يتيح تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح ومناقشة التحديات التي تواجه المشاريع النسائية الناشئة.

تضمن برنامج الفعالية كلمة افتتاحية للدائرة قدمتها مريم السويدي مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، سلطت الضوء على أهمية ريادة الأعمال والدور المتنامي للمرأة في هذا القطاع وعرض تقدمه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" للتعريف بخدماتها وعضويتها وآليات التسجيل واستعراض أبرز أنشطتها والإحصاءات المتعلقة بالعضوات.

كما شمل البرنامج عرضاً من بلدية مدينة الشارقة ممثلة بقسم الصحة للتعريف بالاشتراطات والرسوم والغرامات المرتبطة بالأنشطة التي تتطلب موافقة البلدية بما فيها الصالونات والأنشطة الغذائية إضافة إلى التعريف بدور وامتيازات عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة وآليات الدعم التي تقدمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وأتاحت الفعالية مساحة لاستعراض تجربتين ناجحتين لرائدتي أعمال في إمارة الشارقة إلى جانب فتح المجال أمام المشاركات للتعريف بأفكارهن ومشاريعهن وطرح التحديات التي تواجههن ومناقشة مقترحاتهن مع الجهات المعنية بما يعزز الحوار المباشر ويسهم في التعرف إلى احتياجات المشاريع النسائية وفرص تطويرها.

وعلى هامش الفعالية وفرت مؤسسة "رواد" ركناً للاستشارات الفردية إلى جانب التعريف بخدمات الجهات الداعمة للمرأة ومنها مجلس سيدات أعمال الشارقة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة فضلاً عن إتاحة جلسات ثنائية بين المشاركات لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية.