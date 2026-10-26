333 مليون درهم صافي أرباح البنك العربي المتحد للأشهر التسعة الأولى

الشارقة في 26 أكتوبر/ وام/ أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع، اليوم، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلا صافي أرباح قدرها 333 مليون درهم خلال هذه الفترة بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي .

و جاءت هذه النتائج مدفوعةً بالنمو المستمر في الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى جانب الإدارة المنضبطة للنفقات وعكس مخصصات الإئتمان نتيجة التسوية الناجحة للقروض المتعثرة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 28 مليار درهم مدعوماً بالنمو في محفظة القروض والسلف والتمويل الإسلامي التي زادت بنسبة 12% لتصل إلى 16 مليار درهم في حين ارتفعت الاستثمارات بنسبة 23% لتصل إلى 9 مليار درهم وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليار درهم.

وشهدت مؤشرات جودة الأصول تحسناً ملحوظاً خلال الربع نتيجة التسوية الناجحة للقروض المتعثرة، حيث تحسنت نسبة القروض غير العاملة (NPL) لتصل إلى 0.5% مقارنة بـ 2.7% في نهاية يونيو 2026 كما تعززت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 338% مقارنة بـ 101% في نهاية يونيو 2026 وظل وضع السيولة ورأس المال لدى البنك قوياً وفي حدود المتطلبات التنظيمية حيث بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة (ASRR) 72% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 15% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية 20.7% ونسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) %16.8.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:" يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة ومرونة نموذج أعمالنا مدعوما بالنتائج القوية التي حققتها قطاعات أعمالنا الرئيسية فقد واصلنا تعزيز مكانتنا في القطاع المصرفي،وتعميق علاقاتنا مع العملاء ووضع الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة من مسيرة نموّنا وتطورنا".

وأضاف: "كما نواصل الارتقاء بتجربة عملائنا من خلال تطوير قدراتنا الرقمية وتنويع منتجاتنا وحلولنا وتقديم خدمات مصرفية أكثر تكاملاً وتسهم هذه الجهود في توفير حلول تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وتلبي متطلباتهم المتنامية في إنجاز معاملاتهم المصرفية وإدارة أعمالهم بكفاءة ومرونة".

و أشار إلى ان تصنيف البنك العربي المتحد في المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026، يمثل تقديراً دولياً للتقدم الذي يواصل البنك تحقيقه على صعيد أداءه وتنفيذ استراتيجيته، ومع دخولنا الربع الأخير من العام يبقى تركيزنا منصبّاً على تسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومعاييرالحوكمة وإدارة المخاطر بما يدعم استدامة أداء البنك ونموّه على المدى الطويل.