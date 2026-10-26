ثومبي تخطط لافتتاح مراكز تأهيل في دبي وأم القيوين والفجيرة

عجمان في 26 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة ثومبي خططها لافتتاح مراكز جديدة لإعادة التأهيل في دبي وأم القيوين والفجيرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بنسبة 30%، لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الدولي السادس للابتكار في مجال التأهيل الصحي والطب، الذي عقد في مدينة ثومبي الطبية بعجمان، بحضور و رعاية معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم بعجمان، و بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين والخبراء لمناقشة أحدث التقنيات والابتكارات في مجال إعادة التأهيل، بما في ذلك الروبوتات الطبية والواقع الافتراضي وإعادة التأهيل العصبي وعن بُعد.

وتشمل خطة التوسعة زيادة الوحدات العلاجية من 27 إلى 39 وحدة، والأسرة من 36 إلى 48 سريراً، إلى جانب إدخال تقنيات روبوتية ورقمية متطورة لتعزيز كفاءة العلاج وتسريع تعافي المرضى.

وشهد المؤتمر تكريم 26 شخصية ومؤسسة ضمن جوائز الابتكار في إعادة التأهيل لعام 2026، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير خدمات التأهيل والرعاية الصحية.