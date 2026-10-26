افتتاح معرض "نجاح دبي 2026" بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

دبي في 26 أكتوبر /وام/ افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، اليوم، فعاليات الدورة السادسة من معرض "نجاح دبي 2026"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

يهدف المعرض إلى دعم الطلبة وأولياء الأمور في اختيار التخصصات الجامعية المناسبة، والتعرف على الفرص الأكاديمية والمهنية، بما يعزز جاهزية الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.

ويجمع المعرض، الذي يقام في قاعة زعبيل 5، نخبة من مؤسسات التعليم العالي من دولة الإمارات والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمجر وماليزيا وغيرها، لاستعراض برامجها الأكاديمية وشروط القبول والمنح الدراسية المتاحة.

وتشمل التخصصات المشاركة الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، إلى جانب تخصصات حديثة تواكب التحولات التقنية والاقتصادية.

ويتضمن المعرض أكثر من 30 جلسة وندوة متخصصة تناقش متطلبات الالتحاق بالجامعات، وفرص الدراسة داخل الدولة وخارجها، والمنح الدراسية والتخطيط المهني، فضلا عن إتاحة التواصل المباشر مع مسؤولي القبول والمرشدين الأكاديميين.

وتأتي إقامة المعرض في ظل النمو الذي يشهده قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، إذ تشير بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بلوغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات خلال العام الأكاديمي السابق 218 ألفا و241 طالباً، بينهم 64 ألفا و859 طالباً مستجداً، فيما تضم الدولة 103 مؤسسات للتعليم العالي تقدم نحو 2500 برنامج أكاديمي.

وأكدت ديما السعدي، مديرة محفظة معرض "نجاح"، أهمية التواصل المباشر بين الطلبة وممثلي الجامعات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، مشيرة إلى أن تنوع الخيارات التعليمية يتطلب التعرف على تفاصيل البرامج الدراسية ومدى ملاءمتها لقدرات الطلبة وطموحاتهم.

وأوضحت أن اهتمامات الطلبة تشمل المنح الدراسية والاعتراف بالشهادات والحياة الجامعية وفرص التدريب العملي والتوظيف، إلى جانب المسارات المهنية المتاحة للخريجين، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصة للحصول على إجابات مباشرة حول هذه الجوانب.