وزارة الرياضة تبحث مع 12 اتحاداً رياضياً تطوير خدمات التفرغ الرياضي

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ نظمت وزارة الرياضة، ثاني مجالس المتعاملين لعام 2026، بمشاركة ممثلين عن 12 اتحاداً رياضياً، لبحث سبل تطوير خدمات التفرغ الرياضي، وذلك تحت شعار «صوتك يصنع المستقبل.. وخدماتنا تُبنى على تطلعاتك»، في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للقطاع الرياضي.

وشهد المجلس مشاركة عدد من المعنيين بالخدمات الحكومية في الوزارة، بهدف الاستماع إلى آراء الاتحادات الرياضية ومقترحاتها بشأن تعزيز كفاءة خدمات التفرغ الرياضي ومرونتها، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن مجالس المتعاملين تمثل منصة رئيسية للاستماع إلى مرئيات الشركاء والمتعاملين، ورصد فرص التحسين وتطوير الحلول التي تسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، تتمحور حول الإنسان وتلبي الاحتياجات الفعلية لمنظومة الرياضة الوطنية، مشيرة إلى أن إشراك المتعاملين في عملية التطوير يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن تخصيص المجلس لمناقشة خدمات التفرغ الرياضي يأتي في إطار مواصلة تطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، نظراً لدورها في تمكين الرياضيين من التوفيق بين التزاماتهم المهنية أو الدراسية ومتطلبات التدريب والمشاركة في البطولات والاستحقاقات الرياضية، بما يدعم جاهزيتهم للمنافسات المحلية والدولية، وفق الضوابط المعتمدة في دليل التفرغ الرياضي.

وناقش المجلس التحسينات التي أُدخلت على خدمات التفرغ الرياضي، وفرص تطويرها بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، إلى جانب استعراض أبرز التحديثات على دليل التفرغ الرياضي، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الوزارة والاتحادات الرياضية، ويسهم في تلبية احتياجات الجهات الرياضية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.