"دبي لرعاية النساء والأطفال" تعزز دور متعامليها في تطوير الخدمات

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لقاءً مع متعامليها، ضمن مبادرة بصمة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها .

وتخلل اللقاء مجموعة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة .

وفي إطار تشجيع الابتكار وإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات نظمت المؤسسة النسخة الثانية من تحدي تصميم الخدمة الذي أتاح للمشاركات تقديم أفكار إبداعية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتعزيز كفاءة العمليات وجودة تجربة المتعاملين.

واختتم التحدي بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة .

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن التميز في تقديم الخدمات لا يقتصر على تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء بل يبدأ من إشراك المتعاملين في صياغة الحلول التي تمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيرة إلى أن المؤسسة تتبنى نهجًا تشاركيًا يجعل من صوت المتعامل عنصرًا أساسيًا في توجيه مسارات التطوير وتحديد أولوياته.

وأضافت أن مبادرة بصمة تجسد هذا التوجه من خلال الانتقال بمشاركة المتعاملين من إبداء الملاحظات إلى الإسهام الفعلي في ابتكار الخدمات وتحسينها بما يعزز الثقة المتبادلة ويرسخ ثقافة التطوير المستمر انسجامًا مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمع.

من جانبها أكدت الدكتورة غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المتعاملين هم الأقدر على نقل تفاصيل تجربتهم وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها وهو ما يمنح مقترحاتهم قيمة عملية تتجاوز التقييم التقليدي للخدمات.

وأشارت إلى أن تحدي تصميم الخدمة أتاح للمشاركات فرصة تقديم رؤيتهن الخاصة للحلول التي تلبي احتياجاتهن، مؤكدةً أن أهمية هذه المشاركات تمتد إلى ما توفره من رؤى وملاحظات تسهم في فهم تجربة المتعاملين من زوايا مختلفة وتدعم تطوير خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

وتعتزم المؤسسة دراسة الأفكار والمقترحات التي طُرحت خلال الفعالية وبحث سبل الاستفادة منها .