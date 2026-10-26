مهرجان دبي للمسرح المدرسي يقدم 10 عروض طلابية

دبي في 26 أكتوبر /وام/ تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" فعاليات النسخة السادسة من "مهرجان دبي للمسرح المدرسي"، بمشاركة 10 عروض مسرحية يقدمها طلبة المدارس، وذلك في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء حتى 28 أكتوبر الجاري، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة وتنمية مهاراتها الفنية والإبداعية.

يهدف المهرجان إلى تشجيع الطلبة على ممارسة الفنون الأدائية، وتطوير قدراتهم في التمثيل والإلقاء والتعبير، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الثقافية والتربوية، وتحفيز المؤسسات التعليمية على توظيف المسرح في بناء شخصيات الطلبة وصقل مواهبهم.

وتتناول العروض المشاركة موضوعات اجتماعية وتربوية ووطنية، فيما شهد اليوم الأول تنظيم ورشة تدريبية بعنوان "صناعة قناع المسرح"، قدمتها الفنانة نصرة المعمري، لتعريف المشاركين بأساليب صناعة الأقنعة المسرحية واستخداماتها في العروض الفنية.

وتضمن برنامج اليوم الأول خمسة عروض، شملت مسرحية "عندما تصبح العادة سيطرة" لمدرسة الليسيلي، و"بخ.. بخ.. عو" لمدرسة دبي، و"الملك السمين" لمدرسة الرازي، و"كلنا وطن" لمجمع زايد التعليمي في الورقاء، و"الكوكب صفر" لمدرسة محمد نور.

وتتواصل فعاليات المهرجان في يومه الثاني بخمسة عروض، هي "ثورة الدمى" لمدرسة القيم، و"علمي فخر الوطن" لروضة ند الحمر، و"الطبلة بركة الأمهات" لمجمع زايد التعليمي في البرشاء، و"جذور لا تموت" لمدرسة الأحمدية، و"لست وحدي" لمدرسة الظهرة في حتا.

وتتولى تقييم الأعمال المشاركة لجنة تحكيم برئاسة خليفة الخلوقة، أخصائي المسرح في وزارة التربية والتعليم، وعضوية محمد سعيد السلطي، وفق معايير فنية تراعي جودة الأداء وتكامل عناصر العرض والإبداع المسرحي، على أن تعلن أسماء الفائزين وتكرم الأعمال المتميزة خلال الحفل الختامي المقرر إقامته في 30 أكتوبر الجاري.

وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في "دبي للثقافة"، أن المهرجان يمثل منصة تعليمية وإبداعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز ارتباطهم بالمسرح، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف مراحل إعداد العروض وتنفيذها.