الدار تسجل أرباحاً بقيمة 7.1 مليار درهم خلال تسعة أشهر بنمو 19%

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ سجلت مجموعة "الدار" صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بنمو 19% على أساس سنوي، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 20% لتصل إلى 0.77 درهم، مدفوعة بتسجيل الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية والأرباح المستقرة لمحفظة العقارات الاستثمارية.

وفي إطار توسيع أنشطتها الاستثمارية وتعزيز قاعدة الأصول المدرة للدخل، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها "الدار للاستثمار" إلى 57 مليار درهم، بدعم من صفقات الاستحواذ الجديدة واكتمال عدد من المشاريع، من بينها منشأة التخزين والتوزيع المبرّد لصالح "إمارات سناك فودز"، والمرحلة الأولى من المجمع اللوجستي من الفئة الممتازة في "مجمع الصناعات الوطنية" بدبي.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات، إلى جانب مساهمة صفقات الاستحواذ الاستراتيجية والأصول المكتملة ضمن محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" في توسيع قاعدة الدخل المتكرر.

وفي سياق تنمية الاستثمارات طويلة الأجل، بلغت قيمة محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" 21.3 مليار درهم، بعد إضافة مشاريع جديدة بقيمة 6.6 مليار درهم منذ بداية العام، وخلال الربع الثالث، استحوذت "الدار" و"مبادلة"، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024، على "مجمع مدينة مصدر" شبه المشغول بالكامل، بقيمة 918 مليون درهم.

وامتدت استثمارات المجموعة إلى شراكات وصفقات جديدة، إذ دخلت "الدار" في سبتمبر في شراكة استراتيجية مع "أراد"، تتيح فرصاً تطويرية بقيمة 11 مليار درهم ضمن المشروع المشترك بين الشركتين في "سيح السديرة"، إلى جانب بيع قطع أراضٍ في جزيرة ياس إلى "أراد"، وفي أكتوبر، أبرمت "الدار" اتفاقية شراء مسبق بقيمة 1.1 مليار درهم لأكثر من 1,100 وحدة سكنية ضمن مشروع "الجادة" التابع لـ"أرادَ"، في أول استثمار عقاري لها في إمارة الشارقة.

وعلى صعيد التمويل، بلغت سيولة المجموعة 38.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، بعد إصدار سندات هجينة بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار أمريكي خلال الربع الأول، وإغلاق تسهيل ائتماني مجمع متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم خلال الربع الثاني.

وفي قطاع التطوير العقاري، سجلت المجموعة مبيعات بقيمة 18.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، منها 6.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، فيما بلغت مبيعاتها في دولة الإمارات 14.4 مليار درهم خلال الفترة، لترتفع مبيعاتها في الدولة إلى أكثر من 20 مليار درهم منذ بداية العام، وتزامن ذلك مع تسارع وتيرة إطلاق المشاريع، إذ طرحت "الدار" سبعة مشاريع خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي المشاريع المطروحة منذ بداية العام إلى 12 مشروعاً، مع استمرار الطلب على المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة من المخزون الحالي.

وبلغت قيمة مشتريات المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب من مشاريع "الدار" في الدولة 11.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى، ما يمثل 78% من إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية في الدولة.

وانعكس نشاط المبيعات على رصيد الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، الذي بلغ 71.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر، منها 59.3 مليار درهم لمشاريع في الدولة، بما يوفر رؤية للإيرادات المتوقع تسجيلها خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وبالتوازي مع ذلك، وسعت "الدار للتطوير" محفظة مشاريعها طويلة الأجل من خلال الكشف عن وجهات جديدة، تشمل "مرسى السعديات"، حيث تتولى الشركة تطوير مشاريع بقيمة 60 مليار درهم، و"ياس بوينت"، بقيمة تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم.

وعلى المستوى الدولي، واصلت شركتا "سوديك" و"لندن سكوير" نمو أعمالهما وزيادة مساهمتهما في مبيعات المجموعة، إذ ارتفعت مبيعاتهما خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 99% و177% على التوالي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة "الدار"، إن أداء المجموعة يعكس المقومات الاقتصادية لأبوظبي، القائمة على رؤية طويلة الأمد واستثمارات متواصلة في البنية التحتية والارتقاء بأسلوب الحياة العصري وبناء بيئة أعمال متطورة، مشيراً إلى أن هذه المقومات تسهم في ترسيخ جاذبية الإمارة وجهةً للعيش والعمل والاستثمار.

وأضاف أن القرارات الاستثمارية المدروسة التي اتخذتها "الدار" على مدى سنوات أسهمت في بناء منظومة أعمال أكثر تنوعاً ومرونة، لافتاً إلى أن نتائج المجموعة توفر قاعدة واضحة للتخطيط المالي وتحديد آفاق الأرباح المستقبلية.

وأوضح أن "الدار" تواصل التركيز على الإسهام في مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المنضبط وتطوير مجتمعات وأصول عالية الجودة، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين والأفراد والمجتمعات التي تخدمها.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار"، إن أداء المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام يعكس تنامي قوة أعمالها ونضجها، وقدرتها على الحفاظ على النمو والتعامل مع متغيرات السوق بنهج منضبط، موضحاً أن المجموعة اتبعت نهجاً مدروساً في إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول، قبل تسريع وتيرة الطرح في الربع الثالث، مع استمرار الطلب على مشاريعها السكنية الجديدة.

وأشار إلى أن المجموعة تواصل التركيز على إنجاز مشاريعها التطويرية، بالتوازي مع تنامي مساهمة الاستثمارات المنفذة خلال الأعوام الأخيرة في أرباحها من خلال الأنشطة المدرة للدخل المتكرر، فيما تتيح محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" فرصاً إضافية لتنمية مصادر هذا الدخل وتنويعها، بما يدعم مرونة الأعمال ويعزز نموها خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن المجموعة تركز خلال الربع الأخير من العام على تنفيذ خططها وتحويل الطلب المتواصل من العملاء إلى مبيعات، بالتوازي مع مواصلة إنجاز مشاريعها التطويرية والاستثمارية، مستفيدة من تنوع أنشطتها لتوسيع فرص النمو، مع الالتزام بنهج منضبط في توظيف رأس المال وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.