"الاقتصاد والسياحة" تنظم زيارة إلى التشيك لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي والبحث والتطوير

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة زيارة إلى العاصمة التشيكية براغ، بمشاركة وفد ضم سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، و24 ممثلاً من الجامعات وشركات الأغذية والقطاع الصناعي في الدولة.

وهدفت الزيارة وفق بيان صحفي صادر اليوم، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبحثي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وتوسيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، والتكنولوجيا الزراعية، والبحث والتطوير والابتكار، والحد من هدر الأغذية والإدارة الدائرية للنفايات، إلى جانب تنمية التبادل التجاري في الأغذية والمنتجات الزراعية وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص.

وقالت سعادة الدكتورة مارية القاسم، بهذه المناسبة، إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل العمل على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الروابط بين الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات تجارية ومشاريع مبتكرة تدعم تنافسية قطاع الغذاء واستدامته في الدولة.

وأضافت أن زيارة وفد الدولة إلى جمهورية التشيك تمثل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المتقدمة والناجحة في مجالات الإنتاج الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وبناء منظومة غذائية مستدامة، وبحث سبل الاستفادة من مخرجات البحث والتطوير في ابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق، كما تتيح اللقاءات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة المجال لتحديد فرص التعاون في تطوير التقنيات وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الابتكارات العلمية باحتياجات الأسواق، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الأعمال واستحداث حلول ومنتجات تدعم مستقبل قطاع الغذاء في الدولة.

وتفصيلاً، زار الوفد الإماراتي الجامعة التشيكية لعلوم الحياة في براغ، حيث ركزت المناقشات على تبادل أفضل الممارسات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والإنتاج المستدام، واستكشاف فرص التعاون البحثي وتبادل المعرفة بين المؤسسات المعنية في البلدين.

كما زار الوفد معهد أسس العمليات الكيميائية التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم، لبحث مجالات التعاون في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي المستدام، وتقنيات الطحالب الدقيقة، والحد من هدر الأغذية، والإدارة الدائرية للنفايات، بما يعزز الاستفادة من الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في تطوير حلول تدعم كفاءة استخدام الموارد واستدامة سلاسل الإنتاج الغذائي.

وفي إطار الاطلاع على الابتكارات الحديثة في قطاع الأغذية، زار الوفد شركة "Bene Meat Technologies"، للتعرف على تقنيات اللحوم المستزرعة وتطبيقاتها العلمية والصناعية، واستكشاف فرص تبادل المعرفة والتعاون في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وشارك الوفد في "الطاولة المستديرة الاقتصادية الإماراتية التشيكية"، التي جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية من البلدين، لبحث فرص التعاون في تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، والبحث والتطوير، والشراكات التجارية والاستثمارية.

وتضمن البرنامج عروضاً تعريفية بالشركات والجامعات المشاركة ولقاءات ثنائية، بهدف ربط القدرات البحثية باحتياجات القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري والمشاريع البحثية المشتركة.