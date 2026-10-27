مشروع "بلووم ليفينج" يحصد 4 جوائز ضمن جوائز العقارات العربية 2026

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ حصد مشروع "بلووم ليفينج" التابع لشركة "بلووم القابضة"، أربع جوائز ضمن جوائز العقارات العربية 2026، شملت "أفضل مشروع شقق سكنية في أبوظبي"، و"أفضل مشروع سكني في أبوظبي"، و"أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في أبوظبي"، و"أفضل تصميم معماري لمشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي".

ويقع المشروع في مدينة زايد بأبوظبي، ويضم وحدات سكنية ومرافق تعليمية ومنافذ للتجزئة ومرافق للترفيه والعافية وخدمات يومية ضمن مجتمع مترابط يراعي سهولة تنقل المشاة.

وجاء فوز المشروع بجائزة "أفضل مشروع شقق سكنية في أبوظبي" تقديراً لجودة خياراته السكنية وتنوعها، فيما مُنح جائزة "أفضل مشروع سكني في أبوظبي" تقديراً لنهجه في تطوير مساكن وأحياء تراعي احتياجات السكان والعائلات.

وحصل المشروع على جائزة "أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في أبوظبي" تقديراً لتكامل المساكن مع المرافق التعليمية والتجارية والترفيهية والخدمات اليومية ضمن مجتمع مصمم لتشجيع التنقل سيراً على الأقدام، كما نال جائزة "أفضل تصميم معماري لمشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي"، تقديراً لهويته المعمارية المستوحاة من الطراز الإسباني المتوسطي، ومخططه الرئيسي الذي يركز على المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والترابط وسهولة حركة المشاة.

وتعكس الجوائز عناصر التصميم والتخطيط وتنوع الاستخدامات والمرافق في المشروع، الذي يجمع بين الخيارات السكنية والهوية المعمارية والتكامل بين الخدمات ضمن مجتمع واحد.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة "بلووم القابضة"، إن فوز "بلووم ليفينج" بأربع جوائز يعكس توجه الشركة نحو تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين التصميم المعماري والمرافق والخدمات اليومية ضمن بيئة تراعي احتياجات السكان وأنماط حياتهم، مؤكداً أن الشركة تعتمد في تطوير مشاريعها السكنية على فهم طريقة تفاعل السكان مع محيطهم اليومي، بما يسهم في إثراء تجاربهم والارتقاء بجودة حياتهم.

وتندرج جوائز العقارات العربية ضمن "جوائز العقارات الدولية"، أحد برامج الجوائز العالمية المعنية بتكريم التميز في القطاع العقاري، وتتولى تقييم المشاركات لجنة مستقلة تضم خبراء في القطاع، وفق معايير تشمل التصميم والجودة والخدمة والأصالة والابتكار.