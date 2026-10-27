وزارة الدفاع تعلن تفاصيل ورش العمل في الكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لـ"الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026" عن تفاصيل ورش العمل التخصصية ضمن برنامجه العلمي، الذي تنظّمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتجمع الورش بين التدريب العملي وتمارين المحاكاة ونقل المهارات الطبية المتخصصة، بهدف تطوير قدرات الكوادر الطبية والعسكرية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الإصابات والحالات الطارئة في البيئات العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الطبية الميدانية والاستجابة للكوارث.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة في ورش العمل إلى الاطلاع على تفاصيلها والتسجيل والحجز المُسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس، نظراً إلى محدودية المقاعد المتاحة.

وتشمل الورش، التدريب على إزالة التلوث الميداني وتقديم الرعاية الطبية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وتطبيق بروتوكولات الاستجابة الطبية المشتركة بين الجهات العسكرية والمدنية، إلى جانب تمارين محاكاة متعددة الجهات لإدارة حوادث الإصابات الجماعية.

ويتعرف المشاركون في ورشٍ أخرى على إصابات الدماغ الرضّية وإدارتها في البيئات العملياتية العسكرية، وتطوير المهارات الجراحية المتقدمة للتعامل مع الإصابات، والرعاية المطوّلة للمصابين عند تأخّر الإخلاء الطبي، بما يشمل مراقبة المرضى والإنعاش وإدارة الألم والتدخلات الطبية في البيئات محدودة الموارد.

ويتضمن البرنامج تدريبات متخصصة على استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية في الميدان لتقييم الإصابات، وتقنيات التخدير لتسكين الألم والحد من استخدام المسكنات الأفيونية، إلى جانب أحدث الممارسات في نقل الدم للمصابين، بما يشمل الدم الكامل ومكوّناته وآليات جمعه وتخزينه وإيصاله في البيئات العملياتية.

وتُسلّط الورش الضوء على الوقاية من الإصابات المرتبطة بالحرارة والتعامل الميداني مع حالات ضربة الحرارة، ووحدات الرعاية المتخصصة لإصابات الحرارة، استناداً إلى دراسة حالة من القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إدارة إصابات الحروق الشديدة في الظروف القتالية، وتعزيز المرونة النفسية ورفاه العاملين في البيئة العسكرية.

كما تشمل ورشة للمهارات الأساسية للرعاية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، يقدمها مسعفون عسكريون إماراتيون بإشراف حرس الرئاسة، إلى جانب حلقات نقاش مركّزة تتناول الرعاية المطوّلة للمصابين، والاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.

وتُشكّل هذه الورش جزءاً من البرنامج العلمي المتكامل للكونجرس، الذي يُقام تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 2,000 مشارك و300 متحدث، مع تمثيل أكثر من 40 تخصصاً في مجالات الطب والصحة، بما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في الطب العسكري والمدني.

ويُقام الكونجرس بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، وبشراكات استراتيجية مع مجموعة "إيدج" وM42 و"برجيل القابضة" و"مبادلة بايو" و"بيورهيلث"، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز الجاهزية الطبية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار العلمي وشريكاً فاعلاً في تطوير منظومات الطب العسكري والمدني.

ويصاحب الكونجرس معرض متخصص يوفر أكثر من 60 منصة عرض، تُتيح للجهات والشركات والمؤسسات ذات الصلة استعراض أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات الطبية، والتواصل مع القيادات والخبراء والوفود المشاركة، بما يعزّز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً للتعاون وبناء الشراكات المهنية والدولية.

ويُعد "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري" منصة علمية دولية رائدة تُعقد كل عامين منذ انطلاقه عام 1921، تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويجمع نخبة القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من 120 دولة، بما يعكس مكانته واحدا من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالي الطب العسكري والمدني.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات الكونجرس والمشاركة في ورش العمل أو المعرض المُصاحب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس (www.icmm.ae).