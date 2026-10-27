إقامة دبي" تفوز بجائزة "أفضل برنامج لرفاهية الموظفين" ضمن جوائز "مستقبل بيئة العمل"

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، جائزة "أفضل برنامج لرفاهية الموظفين"، ضمن جوائز "مستقبل بيئة العمل 2026"، عن مبادرتها "أسعد بيئة عمل"، في إنجاز جديد يعكس تقدمها في تطوير بيئة العمل المؤسسية، وتعزيز رفاهية الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، وترسيخ ثقافة عمل تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وجاء تتويج "إقامة دبي" خلال حفل جوائز "مستقبل بيئة العمل 2026" الذي أُقيم في دبي، بعد منافسة ضمن فئة "أفضل برنامج لرفاهية الموظفين"، ضمّت سبع مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية من مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.

وتُعد الجائزة، التي انطلقت عام 2012، من الجوائز المتخصصة في تكريم التميز في إدارة الموارد البشرية وتطوير بيئات العمل على مستوى الشرق الأوسط، وشهدت دورتها لعام 2026 أكثر من 450 طلب ترشح ضمن 22 فئة، بمشاركة أكثر من 20 محكّماً من الخبراء والمتخصصين.

وتكتسب هذه الفئة أهمية خاصة لتركيزها على البرامج المتكاملة والمبتكرة التي تعزز الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية والمالية للموظفين، وتحقق نتائج قابلة للقياس في تحسين تجربتهم ورضاهم الوظيفي.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في "إقامة دبي"، أن هذا التتويج يجسّد رؤية الدولة ونهج دبي في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن بناء بيئة عمل سعيدة ومحفزة ليس هدفاً منفصلاً عن الأداء الحكومي، بل هو أحد أهم مقومات نجاحه واستدامته.

وأضاف أن فوز مبادرة "أسعد بيئة عمل" بهذه الجائزة يعكس الالتزام بترسيخ ثقافة مؤسسية يكون فيها تقدير الموظف والاعتراف بجهوده وإنجازاته جزءاً أصيلاً من بيئة العمل.

وتأتي مبادرة "أسعد بيئة عمل" في إطار توجه إقامة دبي نحو تعزيز رفاهية موظفيها، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التحفيز والتمكين والتقدير، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتعزيز الانتماء المؤسسي، وإيجاد بيئة داعمة للإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل.