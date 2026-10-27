اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث الحالة المرورية وأداء الربع الثالث لعام 2026

عجمان في 27 أكتوبر/ وام/ ترأس سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة، بحضور العميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وكبار الضباط ومديري الإدارات ونوابهم أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع تقرير الحالة المرورية للربع الثالث من عام 2026، والجهود المبذولة لتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

كما ناقش الاجتماع تقارير الأداء ومستويات تحقيق المؤشرات الاستراتيجية، ومتابعة نتائج العمل في مختلف الإدارات، واستعراض فرص التحسين والتطوير، بما يدعم كفاءة الأداء وجودة الخدمات ويعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة عجمان.

وأشاد سعادة نائب قائد عام شرطة عجمان، بالإنجازات المحققة وجهود الإدارات في تعزيز التميز والريادة، مثمناً حرصها على تطوير الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، ودور اللجنة في متابعة النتائج وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية.

وحث على بذل مزيد من الجهود للحفاظ على المكتسبات ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، والاستفادة من نتائج التقارير في تطوير أساليب العمل، بما يعزز الأمن والسلامة ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع.