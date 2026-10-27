"مصدر" تجمع 600 مليون دولار عبر أول طرح لسندات زرقاء بأعلى تصنيف ائتماني عالميا

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أمريكي، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق خمس سنوات، في أول إصدار من نوعه للشركة، حصل على تصنيف ائتماني "AA-" من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لسندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام على مستوى العالم.

واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الاكتتاب قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، بما يعكس ثقة المستثمرين بقوة المركز المالي لـ "مصدر" واستراتيجيتها للنمو، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة أن السندات أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875% بالدولار الأمريكي، قبل تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%، بما يعزز توافق هيكل التمويل مع استثمارات الشركة المتنامية في الأسواق الأوروبية.

وأكدت "مصدر" أن عائدات الإصدار ستُخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وفي مقدمتها مشاريع طاقة الرياح البحرية، وذلك بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، وفق معايير تراعي الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحد من التأثيرات البيئية على التنوع الحيوي.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر"، إن إصدار أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأكثر تأثيراً، بما يدعم نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر، ويعزز جهود الشركة في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.

ويرفع الإصدار الجديد إجمالي التمويلات التي جمعتها "مصدر" عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار أمريكي منذ عام 2023، بعد أن خصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات الإصدارات السابقة لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، في 10 دول وبقدرة إنتاجية إجمالية تجاوزت 16 جيجاواط.

ويتوافق إطار التمويل الأخضر المحدث لـ "مصدر" مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، كما حصل على تصنيف "SQS1"، وهو أعلى تصنيف لجودة الاستدامة من وكالة "موديز".

وضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".

وتملك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً في العالم بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط، وتستهدف رفعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، من خلال مواصلة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.