أبطال الدول المشاركة في الدورة الـ10 يستعدون لخوض المرحلة الختامية ويشعلون المنافسة على لقب تحدي القراءة العربي 2026

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ يستعد أبطال الدول المشاركة في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، لخوض المرحلة الختامية والحاسمة، وكل منهم يطمح للظفر بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2026، ورفع راية بلده في الحفل الختامي للدورة العاشرة، الذي يجري في مركز دبي التجاري العالمي يوم 29 أكتوبر الجاري.

ووصلت هذه المجموعة المتميزة من الطلاب والطالبات، إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، عن جدارة واستحقاق، بعد رحلة طويلة من المثابرة والاجتهاد والقراءة المكثفة طوال تصفيات الدورة العاشرة، ما أهل كل متسابق منهم لنيل المركز الأول على مستوى بلده، ودخول منافسة شديدة مع أقرانه أبطال الدول المشاركة، وهو يحلم بنقش اسمه في القائمة الذهبية لأبطال هذه المسابقة المعرفية الفريدة.

وسجل تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، مثلوا 138426 مدرسة وتحت إشراف 161507 مشرفين ومشرفات، ليرتفع عدد المشاركين على مدى 10 دورات، إلى أكثر من 203 ملايين طالب وطالبة، كما سجّل التحدي أكثر من 1.065 مليون مشاركة للمدارس العربية، ووصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في 10 دورات إلى أكثر من 1.038 مليون مشرف ومشرفة.

اليوم، وفيما يترقب الجميع الإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي 2026، يستحق كل مشارك في المرحلة النهائية تسليط الضوء على رحلته في عالم القراءة، لتكون مرجعاً لكل الطلبة العرب وهم يحلمون بالظفر يوماً بمجد التتويج.

فازت الطالبة دانة عادل الزرعوني، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، في ختام تصفيات تنافس فيها أكثر من 830 ألف طالب وطالبة مثلوا 1250 مدرسة تحت إشراف 2120 مشرفاً ومشرفة، ونالت شرف تمثيل الإمارات في المرحلة النهائية لمنافسة أبطال الدول العربية على لقب التحدي 2026.

وقرأت أكثر من 250 كتاباً، وألهمتها مؤلفات عدة للمضي قدماً في طريق التحصيل الدراسي والثقافة، وتركت في نفسها أثراً لا ينمحي وفي مقدمتها كتاب "علمتني الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

استطاعت الطالبة آية محمود منصور الطاهات انتزاع لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تصفيات شارك فيها 2127529 طالباً وطالبة من 5890 مدرسة، وتحت إشراف 8111 مشرفاً ومشرفة.

وقرأت نحو 200 كتاب في مجالات شتى، وكان ملهمها الأكبر في رحلة القراءة والطموح كتاب "علمتني الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وظفر الطالب بهاء ميموني بطل تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية التونسية باللقب في بلاده في ختام تصفيات شارك فيها 232865 طالباً وطالبة، مثلوا 3481 مدرسة وتحت إشراف 6535 مشرفاً ومشرفة.

وقرأت الطالبة الموريتانية دي شيخن الزمراكي 62 كتاباً، وأظهرت قدرات كبيرة مكنتها من نيل لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ختام تصفيات شهدت مشاركة 508 آلاف و112 طالباً وطالبة مثلوا 310 مدارس وتحت إشراف 2015 مشرفاً ومشرفة.

ونال الطالب عمر محمد العامري المركز الأول في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة قطر، في ختام تصفيات شارك فيها 238065 طالباً وطالبة، مثلوا 402 مدرسة وتحت إشراف 3846 مشرفاً ومشرفة، وشارك في سبع دورات من تحدي القراءة العربي، آخرها الدورة العاشرة.

قرأت 243 كتاباً، وبعد محاولتين سابقتين، حققت الطالبة غزل رشاد عادل تيم لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة فلسطين، في ختام تصفيات شهدت مشاركة فلسطينية قياسية بـ 712 ألفا و765 طالباً وطالبة مثلوا 1719 مدرسة تحت إشراف 4788 مشرفاً ومشرفة.

وعن جدارة واستحقاق، نالت لجين أحمد عبد لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى جمهورية العراق، بعد تصفيات شارك فيها 3813694 طالباً وطالبة، مثلوا 38160 مدرسة، وتحت إشراف 19439 مشرفاً ومشرفة، وقرأت خلال التحدي 200 كتاب في شتى المجالات.

أما الطالب مجلي عبد الرحمن علي عبد الله بطل التحدي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية اليمنية، فقد نال اللقب من بين 123334 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، مثلوا 1050 مدرسة وتحت إشراف 1720 مشرفاً ومشرفة، وقرأ 93 كتاباً متنوعاً.

وفازت الطالبة نور أسامة الكندري بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الكويت، وقرأت نحو 500 كتاب في رحلتها مع المطالعة، وبذلت جهوداً كبيرة مكنتها من نيل لقب الدورة العاشرة في الكويت من بين 302224 طالباً وطالبة مثلوا 797 مدرسة وتحت إشراف 1895 مشرفاً ومشرفة.

أكثر من 300 كتاب قرأتها الطالبة بانة عمر عبد الله، الفائزة بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية العربية السورية، في ختام تصفيات شارك فيها 1371225 طالباً وطالبة، مثلوا 6331 مدرسة وتحت إشراف 10090 مشرفاً ومشرفة، وكتبها المفضلة هي مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتفخر الطالبة خديجة بومليك بنيلها لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة المغربية، بعد تصفيات شارك فيها 7135829 طالباً وطالبة مثلوا 17441 مدرسة وتحت إشراف 23420 مشرفاً ومشرفة، كما تفخر بقراءتها 315 كتاباً في مختلف المجالات.

وتمكنت الطالبة رنيم مرشد الدرويش، من تحقيق لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى مملكة البحرين، في ختام تصفيات شارك فيها 148 ألفا و237 طالباً وطالبة مثلوا 250 مدرسة، وتحت إشراف 507 مشرفين ومشرفات، وقرأت حتى الآن، أكثر من 200 كتاب.

عند حديثه عن الكتاب الأكثر تأثيراً في نفسه خلال رحلته مع القراءة، يتوقف الطالب ريان بن أديب علي الزكري بطل تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة العربية السعودية، عند كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقرأ ريان الزكري 260 كتاباً، وفاز باللقب، بعد تصفيات شهدت مشاركة قياسية من طلبة المملكة، حيث تنافس على المراكز الأولى 2008183 طالباً وطالبة، مثلوا 19555 مدرسة وتحت إشراف 25405 مشرفين ومشرفات.

واستحقت الطالبة سندس محمد السيد رحاب، منافسة أبطال الدول العربية على لقب تحدي القراءة العربي 2026، بعد إحرازها المركز الأول في الدورة العاشرة على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، من بين مليونين و929 ألفا و597 طالباً وطالبة، مثلوا 9879 معهداً أزهرياً وتحت إشراف 8810 مشرفين ومشرفات، وشاركت في ثلاث دورات في التحدي.

‎في مشاركتها الثانية على التوالي، استطاعت الطالبة مانيسا بلال أبو محمود نيل لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية اللبنانية بعد منافسة استثنائية شارك فيها 132563 طالباً وطالبة، مثلوا 614 مدرسة وتحت إشراف 580 مشرفاً ومشرفة، وأتمت حتى الآن قراءة 101 كتاب.

وتمكنت الطالبة ميار محمد رجب عثمان من نيل لقب الدورة العاشرة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 17616289 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، ومثلوا 30589 مدرسة تحت إشراف 41505 مشرفين ومشرفات، وقرأت أكثر من 60 كتاباً.

‎و‏أحرزت الطالبة ياسمين عبد الحميد أوحيدة البطي، لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة ليبيا، في ختام تصفيات شارك فيها 43613 طالباً وطالبة، مثلوا 710 مدارس وتحت إشراف 721 مشرفاً ومشرفة، وقرأت 85 كتاباً خلال مشاركتها في تصفيات الدورة العاشرة.