طرح تذاكر أكبر دورة في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، عن طرح تذاكر الدورة الثامنة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 للبيع، وذلك استعداداً لانعقاد أكبر دورة يشهدها المعرض منذ إطلاقه.

ويقام الحدث في مارينا أدنيك خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار "آفاقٌ أوسع للحياة على الماء".

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، بصفته أكبر المعارض البحرية المتخصصة وأسرعها نمواً في المنطقة، للزوار فرصة استكشاف عالم الحياة البحرية عن قرب عبر برنامج حافل بالفعاليات والتجارب التفاعلية على مدى أربعة أيام، مع توقعات باستقطاب آلاف الزوار، من القادمين لأول مرة والعائلات ومحترفي الإبحار والعاملين في القطاع البحري.

وتشهد دورة هذا العام إطلاق أربعة قطاعات جديدة تغطي أحدث التقنيات البحرية ومستلزمات القوارب ومنتجات الصحة واللياقة وأنماط الحياة الخارجية، بما يوسع نطاق المعرض ويعزز جاذبيته لشريحة أوسع من الزوار.

كما يعود معرض اليخوت المخصصة للتأجير في المنطقة، إلى جانب صالة الواجهة البحرية المصممة خصيصاً لتوفير بيئة راقية.

وسيتمكن الزوار من الاستفادة من توسيع منطقة التجارب البحرية، التي تتيح للمشترين المحتملين اختبار القوارب من خلال عروض ميدانية حية على المياه، فيما يعود مركز الملاحة بحلته المطورة ليقدم رحلات بحرية ترفيهية تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة الإبحار واستكشاف الواجهة البحرية لأبوظبي.

كما سيُعلن، خلال الفترة التي تسبق انطلاق المعرض، عن المزيد من الفعاليات الترفيهية المثيرة والعروض المقدمة للزوار في دورة 2026.

وانسجاماً مع شعار عام الأسرة 2026 في الدولة، يواصل المعرض تطوير عروضه المخصصة لجميع أفراد العائلة، من خلال منطقة أطفال موسعة، وباقات تذاكر عائلية تشمل ما يصل إلى شخصين بالغين وأربعة أطفال ضمن الحجز الواحد، إضافة إلى برنامج متنوع من العروض الترفيهية الحية في منطقة "صن سيت تيراس"، بما يعزز تجربة الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 تجربة متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات، سواء كان الزوار يتطلعون إلى التعرف على أحدث القوارب، أو استكشاف معدات الصيد المتطورة، أو الاطلاع على التجهيزات البحرية، أو اكتشاف مجموعة واسعة من منتجات أنماط الحياة والأنشطة الخارجية.

كما يتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات في القطاع البحري، والتواصل مع نخبة من الخبراء وقادة الصناعة، والاستمتاع بأجواء حيوية تجعل منه الحدث البحري الأبرز في أبوظبي.